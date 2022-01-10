بسكويت الطاسة بدون بيض بطريقة سهلة واقتصادية مقرمش ولذيذ ومميز

بسكويت الطاسة ، من المعجنات والحلويات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنه يحظى بإقبال الجميع، نظراً لمذاقه اللذيذ والمميز الذي لا مثيل له، كما يمكن تقديمه على وجبة الفطور مع كوب من الشاي أو الحليب، وهو يتميز بقيمته الغذائية، بالإضافة إلى أنه سهل التحضير، ومكوناته بسيطة أيضاً، ومتوفرة في كل بيت، ولا يتطلب فرن أيضاً، ولا سيما كافة أنواع البسكويت فهو ينال إعجاب الجميع، وتبحث ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيره لكي يحضرونه لأفراد أسرتهم وإضفاء البهجة والسعادة في المنزل، بدلاً من الطريقة التقليدية، كما يمكنكم تجربة بسكويت السابليه وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل بسكويت الطاسة بكل سهولة، وبألذ الوصفات لم تجربوه من قبل، وأحلى من الجاهز.

مكونات بسكويت الطاسة

يتكون بسكويت الطاسة من مكونات بسيطة تكسبه مذاقه اللذيذ والشهي والمميز، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

100 جم من الزبدة الطرية.

كوب من الدقيق (180 جم).

نصف كوب من السكر البودر (100 جم).

للتزيين

شوكلت شيبس (اختياري).

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على بسكويت الطاسة بخطوات سهلة وبسيطة، وبطرية شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير جداً، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الزبدة ونقلب باستمرار بالمضرب اليدوي أو الكهربائي حتى يفتح اللون ويصبح القوام كريمي.

ثم نضيف السكر البودر ونخلط جيدا حتى يتجانس الخليط ويفتح اللون ويصبح كريمي.

ثم ننخل الدقيق على الخليط ونلم الخليط باليد حتى نحصل على عجينة ناعمة.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها.

ثم نحضر طاسة غير قابلة للالتصاق وندهنها بالزيت، ثم نشكل فيها العجينة إلى كرات صغيرة، ثم نضغط على حبات البسكوت ضغطا خفيفا (مع مراعاة المباعدة بين حبات البسكوت.

ثم نضع حبيبات شوكلت شيبس في حبات البسكوت.

بعد ذلك نضع الطاسة على نار هادئة ونغطيها، ثم نترك البسكوت لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

ثم نرفع الطاسة من على النار ونخرج البسكوت من الطاسة.

ونكرر نفس الخطوات حتى تنتهي الكمية.

ثم نقدم بسكويت الطاسة في طبق التقديم مع كوب من الحليب أو الشاي.

وبالهنا والشفا.

نصائح لنجاح بسكويت الطاسة

توجد بعض النصائح التي يجب عليكم اتباعها لنجاح بسكويت الطاسة، وهي كالآتي: