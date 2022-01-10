قنبلة التبييض الفوري خلطة مغربيه رهيبة لتفتيح الوجه في يومين فقط

خلطة لتبيض الوجه من أول استعمال، مع ظهور العديد من مستحضرات التجميل والكريمات المتعددة التي انتشرت كثيراً لتفتيح البشرة، أصبحت تلجأ الكثير من الفتيات لشراء تلك الكريمات التي قد تكون باهظة الثمن كما أنها تجهل مدي تأثيرها على البشر والجلد عموما، حيث تحتوي تلك الكريمات على الكثير من المواد الكيماوية التي قد تضر الجلد مع استمرارك في استخدامها.

خلطة لتبييض الوجه والجسم

هناك الكثير من من الوصفات التي حقق نجاح باهر في تفتيح البشرة وتعد أفضل الماسكات الطبيعية، ومن ضمن تلك الوصفات ماسك البيكنج بودر مع اللبن الزبادي، الذي يعمل على تبيض الوجه واليدين.

المكونات

●نصف ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

● كوب صغير من الزبادي.

خطوات تحضير الوصفة

● اولا عليكي بأخذ البيكنج بودر وادمجيها مع اللبن الزبادي حتي يمتزج الخليط جيدا.

● وزعي الماسك على كامل وجهك واليدين واتركيه حتي يجف لمدة تتراوح بين 20لـ 30 دقيقة على الأقل، ثم اشطفيه بالماء البارد، مع حرصك على اتباع الوصفة تلاحظى الفرق الكبير في بشرتك من حيث إخفاء التصبغات والبقع تماما.

وصفة الأرز لعمل ماسك طبيعي لتفتيح الوجه

مع وصفة ماء الارز التي تبييض البشرة درجتين على الأقل، حيث يحتوي الأرز على فيتامين ج الذي له عدة فوائد على البشرة منها اعادة نضارتها واخفاء العيوب.

المكونات

● ربع كوب صغير من الأرز .

●كوبان من الماء كمية .

طريقة التحضير

● اطحني كمية الأرز ليصبح بودرة.

●ضيفي على كمية الأرز البودرة الماء ومزجيهم جيدا، ثم ارفعيهم على نار هادئة حتي تحصلين على قوام سميك، ثم اتركي المزيج حتي يبرد تماماً، ثم وزعيه على وجهك واتركيه المدة 30 دقيقة ويشطف بالماء البارد، تكرر تلك العملية مرتين من كل اسبوع.

وصفة طبيعيّة لتفتيح الوجه خلال أسبوع فقط

مع تلك الوصفة البسيطة التي تعمل على تفتيح بشرتك سريع ستلاحظين الفرق بنفسك فقط احرصي على اتباعها يومياً، وهي وصفة الليمون فقط، قومي بأخذ نصف ليمونة وامسحي بها وجهك بالكامل والرقبة وكذلك يديكي ثم اتركيه حتي يجف لمدة ساعتين تقريبا ويفضل أنه يوضع ليلا ويغسل في الصباح بالماء الدافئ وستجدين نتيجة مبهرة.

خلطة الزبادي والعسل لتفتيح البشرة

تعتبر خلطة الزبادي والعسل الطبيعي من أكثر الوصفات فاعلية على تفتيح البشرة سريعا ، فلكل عنصر من العناصر تلك مزايا وفوائد لا حصر لها للبشرة والجلد بشكل عام، من أجل دلك نقدم وصفة اليوم التي تحضر في غضون 15 دقيقة وتمنحك بشرة نقية وبيضاء، عليكي بخلط كميات متساوية من الزبادي والعسل ثم يوزع بقطعة قطن نظيفه على الوجه وبعد مرور 15 دقيقة يشطف الوجه بالماء الفاتر.

وصفات طبيعية لتفتيح البشرة

تبحث الكثير من السيدات بشكل دائم عن وصفات أو خلطات تساعدها على تفتيح البشرة، وذلك حتى تظهر في مظهر لائق أمام المجتمع، لذلك تقوم بتجربة الكريمات والعديد من الوصات التي من المحتمل أن تضر ببشرتها والجلد بشكل خاص، ولكن نحن هنا نوفر لك سيدتي العديد من الوصفات المجربة والفعالة والتي تساعدك على الحصول على بشرة نقية وناعمة وبيضاء، فقط كل ما عليك هو اتباع وتنفيذ هذه الوصفة من أجل الحصول على وجه مشرق وجميل.