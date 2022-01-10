طريقة عمل كيكة الشيكولاتة في الطاسة بدون بيض مغموسة بالصوص وبطعم أحلي من الجاتوة

نستعرض معكم من خلال موقعنا الاخباري ثقفني مزيد من الوصفات الجديدة منها كيكة الشيكولاتة اللذيذة في الطاسة بدون بيض أو حليب، مغموسة بصوص شوكولاتة علي البارد طعمها لا يقاوم أحلي من جاتوة الحلواني، يمكن تحضيرها في دقائق معدودة، ويعشقها جميع أفراد الأسرة الكبار والصغار، فتعتبر كيك الشوكولاتة من أكثر الحلويات المفضلة، والتي ترغب كثير من السيدات فى تحضيره للعائلة ليوم مميز لا ينسي.مكونات عمل كيكة الشيكولاتة بدون بيض
يمكنكم الآن من خلال هذه المكونات تحضير أفضل كيكة الشيكولاتة الساخنة بدون بيض وبطعم مميز وبمكونات موجودة في كل بيت اقتصادية جداً، الكمية تكفي لصينية أو طاسة مقاس 24 وهي علي النحو التالي.
للكيك:
- كوب ونصف دقيق ٢٢٥ جرام
- ربع كوب كاكاو ٢٢ جرام- كوب سكر ٢٠٠ جرام
- معلقه صغيره بيكاربوناو (بيكنج صودا)
- ثلث كوب زيت -كوب ماء ساخن ٢٥٠ ملي
- ملعقه قهوه سريعه الذوبان- ملعقة كبيرة خل
- رشه ملح -فانيليا
لصوص الشوكولاته:
- نصف كوب سكر ١٠٠ جرام- نصف كوب حليب بارد ١٢٥ ملي
- نصف كوب زيت ١٢٥ ملي -ملعقتين كبار كاكاو خام.
هو من خلال اتباع الخطوات الآتية يمكنك تحضير الكيكة بالشيكولاتة بشكل مختلف عن المعتاد، وذلك من خلال استخدام الطاسة، وذلك علي النحو التالي كالآتي.
- يتم في البداية احضار كوب ماء ساخن ثم نقوم بإضافة النسكافية مع التقليب حتي تمام ذوبان الحبيبات.
- ثم نبدأ باحضار وعاء عميق، ثم نقوم بوضع الدقيق مع الكاكاو الخام، والسكر، والبيكينج صودا، مع رشة صغيرة من الملح، ونقلب سويا.
- نقوم بإضافة كوب القهوة المحضر مسبقاً مع كمية من الزيت مع بعض الخل ليقوم برفع الكيك نستمر في التقليب للحصول على خليط متماسك
- وفي حالة كونها سائلة يتم إضافة بعض الدقيق، وفي حالة كونها خليط ثقيل يمكن إضافة بعض الماء الساخن.
- نقوم بوضعها في الطاسة ونتركها لمدة 40 دقيقة علي نار هادئة مع تغطية الخليط جيداً.
- نقوم بتحضير صوص الشيكولاتة من خلال وضع السكر والحليب البارد، مع الكاكاو الخام، مع بعض الزيت ونضربه في الخلاط الكهربائي.
- نقوم بإضافة بعض الحليب علي الكيكة كخطوة اختيارية.
- ثم نقوم بوضع صوص الشيكولاتة فوق الكيكة، ثم يمكن وضع بعض الشيكولاتة المبشورة للتزيين.
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نستعرض معكم من خلال موقعنا الاخباري ثقفني مزيد من الوصفات الجديدة منها كيكة الشيكولاتة اللذيذة في الطاسة بدون بيض أو حليب، مغموسة بصوص شوكولاتة علي البارد طعمها لا يقاوم أحلي من جاتوة الحلواني، يمكن تحضيرها في دقائق معدودة، ويعشقها جميع أفراد الأسرة الكبار والصغار، فتعتبر كيك الشوكولاتة من أكثر الحلويات المفضلة، والتي ترغب كثير من السيدات فى تحضيره للعائلة ليوم مميز لا ينسي.مكونات عمل كيكة الشيكولاتة بدون بيض
يمكنكم الآن من خلال هذه المكونات تحضير أفضل كيكة الشيكولاتة الساخنة بدون بيض وبطعم مميز وبمكونات موجودة في كل بيت اقتصادية جداً، الكمية تكفي لصينية أو طاسة مقاس 24 وهي علي النحو التالي.
للكيك:
- كوب ونصف دقيق ٢٢٥ جرام
- ربع كوب كاكاو ٢٢ جرام- كوب سكر ٢٠٠ جرام
- معلقه صغيره بيكاربوناو (بيكنج صودا)
- ثلث كوب زيت -كوب ماء ساخن ٢٥٠ ملي
- ملعقه قهوه سريعه الذوبان- ملعقة كبيرة خل
- رشه ملح -فانيليا
لصوص الشوكولاته:
- نصف كوب سكر ١٠٠ جرام- نصف كوب حليب بارد ١٢٥ ملي
- نصف كوب زيت ١٢٥ ملي -ملعقتين كبار كاكاو خام.
هو من خلال اتباع الخطوات الآتية يمكنك تحضير الكيكة بالشيكولاتة بشكل مختلف عن المعتاد، وذلك من خلال استخدام الطاسة، وذلك علي النحو التالي كالآتي.
- يتم في البداية احضار كوب ماء ساخن ثم نقوم بإضافة النسكافية مع التقليب حتي تمام ذوبان الحبيبات.
- ثم نبدأ باحضار وعاء عميق، ثم نقوم بوضع الدقيق مع الكاكاو الخام، والسكر، والبيكينج صودا، مع رشة صغيرة من الملح، ونقلب سويا.
- نقوم بإضافة كوب القهوة المحضر مسبقاً مع كمية من الزيت مع بعض الخل ليقوم برفع الكيك نستمر في التقليب للحصول على خليط متماسك
- وفي حالة كونها سائلة يتم إضافة بعض الدقيق، وفي حالة كونها خليط ثقيل يمكن إضافة بعض الماء الساخن.
- نقوم بوضعها في الطاسة ونتركها لمدة 40 دقيقة علي نار هادئة مع تغطية الخليط جيداً.
- نقوم بتحضير صوص الشيكولاتة من خلال وضع السكر والحليب البارد، مع الكاكاو الخام، مع بعض الزيت ونضربه في الخلاط الكهربائي.
- نقوم بإضافة بعض الحليب علي الكيكة كخطوة اختيارية.
- ثم نقوم بوضع صوص الشيكولاتة فوق الكيكة، ثم يمكن وضع بعض الشيكولاتة المبشورة للتزيين.