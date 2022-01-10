طريقة عمل كيكة الشيكولاتة في الطاسة بدون بيض مغموسة بالصوص وبطعم أحلي من الجاتوة

نستعرض معكم من خلال موقعنا الاخباري ثقفني مزيد من الوصفات الجديدة منها كيكة الشيكولاتة اللذيذة في الطاسة بدون بيض أو حليب، مغموسة بصوص شوكولاتة علي البارد طعمها لا يقاوم أحلي من جاتوة الحلواني، يمكن تحضيرها في دقائق معدودة، ويعشقها جميع أفراد الأسرة الكبار والصغار، فتعتبر كيك الشوكولاتة من أكثر الحلويات المفضلة، والتي ترغب كثير من السيدات فى تحضيره للعائلة ليوم مميز لا ينسي.

مكونات عمل كيكة الشيكولاتة بدون بيض

يمكنكم الآن من خلال هذه المكونات تحضير أفضل كيكة الشيكولاتة الساخنة بدون بيض وبطعم مميز وبمكونات موجودة في كل بيت اقتصادية جداً، الكمية تكفي لصينية أو طاسة مقاس 24 وهي علي النحو التالي.

للكيك:

كوب ونصف دقيق ٢٢٥ جرام

ربع كوب كاكاو ٢٢ جرام- كوب سكر ٢٠٠ جرام

معلقه صغيره بيكاربوناو (بيكنج صودا)

ثلث كوب زيت -كوب ماء ساخن ٢٥٠ ملي

ملعقه قهوه سريعه الذوبان- ملعقة كبيرة خل

رشه ملح -فانيليا

لصوص الشوكولاته:

نصف كوب سكر ١٠٠ جرام- نصف كوب حليب بارد ١٢٥ ملي

نصف كوب زيت ١٢٥ ملي -ملعقتين كبار كاكاو خام.

خطوات عمل كيكة الشيكولاتة في الطاسة

هو من خلال اتباع الخطوات الآتية يمكنك تحضير الكيكة بالشيكولاتة بشكل مختلف عن المعتاد، وذلك من خلال استخدام الطاسة، وذلك علي النحو التالي كالآتي.