خلطة الزيوت لتفتيح البشرة بسرعة وتبييض الوجه من آثار الشمس

خلطة الزيوت لتفتيح البشرة بسرعة من المواضيع التي يتم البحث عنها كثيراً من قبل الأشخاص وخاصةً الفتيات، حيث أن هدف الكثير من الفتيات هو الحصول على بشرة بيضاء، حيث يتم استخدام مستحضرات التجميل والتركيبات التي تحتوي على نسبة كبيرة من المواد الكيميائية لكي يتم الحصول على النتيجة المطلوبة، ولكن الفئة الأكبر يفضلون استخدام مكونات طبيعية لتفتيح البشرة ليس لها أي آثار جانبية كما أنها تحقق الهدف من استخدامه ولكنها تحتاج إلى الوقت، ومن أمثلة ذلك استخدام الزيوت الطبيعية التي تعمل على تفتيح البشرة بسرعة ومن مميزاتها أنها غير مكلفة وأنها تعمل على تفتيح البشرة مع المواظبة على الاستخدام.

من الممكن أن يتم استخدام خليط من المكونات الطبيعية على البشرة في إزالة البثور وتجاعيد الوجه وعلاجها، ويوجد خلطات يتم استخدام فيها مكونات طبيعية وأخرى يتم استخدام فيها مكونات طبيعية سائلة، لذلك من الممكن أن يتم عمل خليط من الزيوت الطبيعية لاستخدامها.

ومن أمثلة الزيوت الطبيعية التي تعتبر آمنة على البشرة ويمكن استخدامها بشكل مستمر زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللوز الحلو، ويكثر استخدام زيت جوز الهند لتفتيح البشرة، حيث يتم وضع كمية مناسبة من هذا الزيت على البشرة قبل النوم، ولكن يجب أن يتم التأكد من عدم وجود حساسية للبشرة من هذا الزيت قبل استخدام.

يوجد أنواع أخرى من الزيوت التي يتم استخدامها على البشرة وتحتوي على مكونات طبيعية ولكن لا يتم تحضيرها في المنزل مثل زيت جونسون، حيث يعد أسرع وصفة لتفتيح البشرة يمكن شرائها من الصيدليات، حيث يتم إضافة أي مكون طبيعي جاف على البشرة إلى هذا الزيت مثل القهوة للحصول على نتيجة مرضية.

خلطة الزيوت لتفتيح البشرة بسرعةزيت جونسون والقهوة لتفتيح البشرة

يمكنك تقشير الوجه بالقهوة لتفتيح البشرة مع إضافة زيت جونسون، للحصول على تجارب ناجحة بالفعل قد حققت نتيجة رائعة، ويتم تحضيرها باستخدام المكونات التالية:

مكونات الخلطة

ملعقة كبيرة من القهوة.

ثلاث ملاعق من زيت جونسون.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

في وعاء عميق يتم إضافة ماء الورد ثم يتم إضافة القهوة.

بعد ذلك يتم إضافة زيت جونسون بالتدريج إلى المكونات مع استمرار تقليبهم حتى يتم الحصول على خليط متجانس المكونات ومتماسك.

ثم وضع هذا الخليط على البشرة وتركه لمدة ربع ساعة.

يتم تدليك البشرة لدقائق قبل أن يتم غسل هذا الخليط، وستلاحظين تفتيح البشرة وتبييض الوجه .

. من الممكن أن يتم استخدام هذه الوصفة مرتين في الأسبوع.

طريقة تحضير الخليط