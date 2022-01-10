بنفس النكهة الأصلية.. طريقة عمل الاندومى في البيت لألذ نودلز كوري صحية ولذيذة مش هتبطلي تعمليها

الاندومى من الأكلات السهلة الخفيفة التي يحبها الكثير، وخصوصاً الأطفال رغم تحذيرات الأطباء للاندومى، لذا يحرص ربات البيوت على صحة أولادهم وعمله في البيت حتى يصبح أكثر أمانا، وضماناَ أيضاً لمكوناتها وسوف تحصلين على طعم رائع أحلى من الجاهزة.

طريقة عمل الاندومى في البيت

المكونات:

مكرونة اسباجيتى بمقدار نصف كيلو.

مرقة دجاج أو مكعب لحم بمقدار 2 مكعب.

زيت للقلي مقدار ملعقة كبيرة.

ملح.

ثوم بودر.

بصل بودر.

كمون مطحون بمقدار ملعقة صغيرة.

شطة ناعمة بمقدار ملعقة صغيرة.

فلفل أسود بمقدار ملعقة صغيرة.

طريقة عمل النودلز الكوري بنفس الطعم الاصلي

ضعي وعاء به كمية من الماء المناسبة التي تغطي المكرونة، ثم ضعي فيه المكرونة الاسباجتى في درجة حرارة متوسطة، ثم ضيفي إليهم رشة ملح ورشة فلفل اسود ورشة كمون مع التقليب جميع المكونات معاً، ثم معلقة الزيت ومكعب مرقة الدجاج مع التقليب، وفي طاسة ضعي فيها ثوم بودر وبصل بودر والشطة الناعمة وزيت مع التقليب جيداً حتى نحصل على رائحة الإندومى المميزة، ثم ضعي المكرونة المسلوقة عليها وضعيها على النار مع التقليب تحصلي على الاندومى.

طريقة عمل الاندومي في البيت زي الجاهز

المكونات

مكرونة اسباجيتى بمقدار نصف كيلو.

مكعب لحم بمقدار 2 مكعب.

زيت للقلي مقدار ملعقة كبيرة.

ملح.

ثوم بودر.

بصل بودر.

كمون مطحون بمقدار ملعقة صغيرة.

شطة ناعمة بمقدار ملعقة صغيرة.

فلفل أسود بمقدار ملعقة صغيرة.

طريقة التحضير

ضعي شوربة اللحمة في وعاء على النار حتى يغلى، ثم ضعي فيه المكرونة أو الاندومى، ثم ضيفي رشة الملح الكمون والفلفل الأسود وقطع اللحمة، وفى طاسة ضعي فيها الزيت وثوم بودر وبصل بودر والشطة الناعمة مع التقليب جيداً حتى تحصلي على الرائحة المميزة للاندومى، قومي بالتقليب الاندومى جيداً.

نحضر وعاء به ماء تعلو سطح المكرونة، ونضع المكرونة فى درجة حرارة متوسطة، ونتركها حتى تغلي.

نضيف مقدار من الملح والفلفل الأسود والكمون.

ثم نضيف الزيت بمقدار معلقة، ومرقة الدجاج.

وفي وعاء اخر نحضر زيت ثم نضع معلقة صغيرة من الشطة الناعمة و مرقة دجاج وبصل بودر وتوم بودر مع التقليب جيداً.

نضيف إلى المكرونة للخليط مع التقليب جيداً ووضعها على النار حتى تقدم ساخنة.

طريقة عمل الاندومي البيتي الصحي

فى النهاية نكون وضحنا طريقة عمل الاندومى في البيت، وطريقة عمله باللحم والفراخ، الاندومى وجبة يطلبها الأطفال باستمرار، ولكن للأسف هناك الكثير من الشائعات بأنها غير صحيحة لأن هناك بعض المواد الحافظة، لذا تحرص الأمهات على القيام بها في البيت.