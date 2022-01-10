فطائر بعجينة قطنية لإفطار لذيذ مع شاي سيطلبونها منك دائما فطائر ذهبية

فطائر عجينة قطنية خفيفة ناجحة من ألذ فطائر التي تعد من عجينة قطنية الهشة لأنها تكون ناجحة جدا ولها طعم مميز بقوام من داخل طري يجعلك يمكنك أن تحشوها بالحشوات التي تفضلينها سواء عمل فطائر حادقة أو حلوة، يمكنك أن تعتمدي تلك الطريقة لصنع المخبوزات كافة وليست فطائر فقط، لذا سنجهز معكم أكثر من نوع من فطائر تناسب الفطار في الصباح مع الشاي أو فطائر سريعة الغداء بحشو اللحم المفروم أو دجاج كوجبة سريعة لذيذة ومشبعة يمكن أن تقدم للضيوف أو في مناسبات والعزومات كمقبلات بجانب وجبات الرئيسية، سنقدم لكم طريقة ألذ فطائر جربوها في صباح مع الشاي أو محشوه في الغداء.

عدد 3 ملاعق صغيرة من السكر. نصف كوب زيت نباتي. رشة ملح صغيرة. ملعقة صغيرة بيكنج بودر. ملعقة كبيرة من الخميرة. عدد 3 ملاعق كبيرة حليب بودرة. كوب حليب رائب أو كوب لبن زبادي. نصف كوب من الماء الدافئ. كوبين ونصف الكوب من دقيق.

ينخل الدقيق على مرتين ومعه بيكنج بودر أيضا ينخل، يترك المكونان جانبا لتحضير باقي مكونات عجينة، في وعاء عميق يضاف الحليب مع لبن زبادي.

وتقلب عليه باقي مكونات فيما عدا الدقيق وتقلب بسرعة حتى تمتزج يضاف الدقيق على دفعات بشكل تدريجي مع العجن المستمر.

عندما تلم العجينة جيدا انزلي بها على سطح مستوي واعجنيها لمدة 10 دقائق براحة يديك حتى تكون عجين مطاطة وغير لاصقة باليد.

العجن لمدة 10 دقائق في عجين مخبوزات تجعل الهواء يدخل في العجينة وتجعلها أكثر طراوة ولن تجف معك ابدا مع باقي مكونات الرافعة الفطائر.

ثم تشكل العجينة على شكل كرة كبيرة وتوضع في وعاء عميق وتترك حتى تختمر لمدة ساعة بمكان دافئ لتعلو وتكون جاهزة للحشو.

ثم بعد تخمير تشكل العجينة على حسب رغبتك سواء كان دوائر أو رولات وتحشو يمكن أن يضاف داخل العجينة حشو جبن مع زيتون مع رشة نعناع وجبن فيتا وجبن كيري.

يخلط الحشو مع بعضه في وعاء ويضاف في كيس حلواني يسهل منه الحشو حتى تتمكني من وضعها في منتصف وبسرعة لكي لا تخرج الحشوة من فطائر.

افردي العجينة على شكل طولي ويضاف في منتصفها الحشو وتغلق أطراف العجين على الطرق الآخر لتعطيك شكل الخبز الفينو.

ثم تدهن الوجه بخليط بيضة مع رشة نسكافية وتدهن بفرشاة ويرش على الوجه سمسم مع حبة البركة.

وترص قطع الفطائر في صينية الفرن وتترك لمدة 10 دقائق تختمر مرة أخيرة، وفي تلك الأثناء يتم تسخين الفرن على حرارة عالية 200 وعندما يسخن تدخل الفرن صينية الفطائر.

تأخذ حوالي 20 دقيقة حتى تنضج فطائر لذيذة ذهبية من خارج وقطنية وهشة للغاية من داخل بحشو الجبن اللذيذ.

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