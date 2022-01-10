طريقة اعداد كيك البراونيز في المنزل بمكونات بسيطة مثل الجاهزة في دقائق

هناك الكثير ممن يحبون تناولي الحلويات بشكل دائما وخاصة الكيكات، لذلك تجد العديد يبحث عن أنواع حلوى مختلفة وسريعة التحضير وتكون غير مكلفة، حيث تحتوي البراونيز على الكاكاو الخام الذي يوجد به عناصر غذائية عالية مثل عنصر الماغنسيوم والحديد، فيتم استخراجه من شجر الكاكاو، كما تحتوي علي الكالسيوم الموجود في البيض، والحليب الذي هو مصدر الكالسيوم والبروتينات، كما أنها من الحلوى التي يمكن عملها في أعياد الميلاد، لذلك تبحث كل أم عن حلوى لذيذة ومغذية لأطفالها، فزاد معدل البحث عن كيكة البراونيز علي جوجل.

اثنان كوب من الدقيق الأبيض.

ثلاث بيضات.

كوب وربع من السكر الأبيض الناعم.

كوب وربع من الزبدة.

ربع كوب من الشوكولاته الخام المذابة.

كوب وربع من الحليب.

أربع ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة صغيرة ونصف بيكنج بودر.

قبل البدء في خطوات البراونيز نقوم بتشغيل الفرن علي درجة حرارة 180 درجة مئوية.

نقوم بتجهيز القالب الخاص بالبراونيز عن طريق عمل بطانة القالب باستخدام الزبدة والدقيق حتي لا يلتصق البراونيز.

ثم تبدأ بعمل البراونيز عن طريق استخدام المضرب الكهربائي حيث نقوم بخفق الزبدة مع السكر حتي يصبح قوامها كريمي.

نضيف البيض بالتدريج حتى يمتزج جيدا مع كريمة السكر والزبدة.

بعد الانتهاء من الخفق نبدأ بإضافة الشوكولاتة المذابة و نستمر بالخفق ببطء.

في بطولة نقوم بإضافة الدقيق مع الكاكاو ونخلطهم جيدا ثم نضيف البيكنج بودر مع الفانيليا.

نقوم بإضافة خليط الدقيق والكاكاو الى باقي المكونات ثم تبدأ بالتقليب ببطء.

نفرغ محتويات الكيك في القالب ويتم تسويتها جيدا.

تدخل الفرن حتي تمام النضج.

يزين البراونيز عن طريق وضع خطوط من صوص الكراميل على وجهها وتقطع قطع صغيرة.

كوب ونصف من السكر الأبيض.

ثلاثة أرباع كوب من الماء.

ثلث كوب من كريمة الطبخ.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا.

مكونات البراونيزطريقة اعداد حلوى البراونيزمكونات صوص الكراميلطريقة اعداد الكراميل

يعد صوص الكراميل من الصوت السهل تحضيرها ولكن يجب توخي الحذر عند وضع السكر على النار