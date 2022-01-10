مش هتشري الجبنة الموتزاريلا تاني طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت زي المحلات

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية، الجبنة الموتزاريلا من أنواع الأجبان التي يحبها الكثيرون ولا غني عن إدخالها في الكثير من وصفات الكبخ، لذلك يشتروها بشكل مستمر ولكنها عالية الثمن، فلذلك تبحث ربات المنزل عن طرق سهلة تساعدهم في عمل الجبنة الموتزاريلا في البيت، سوف نوضح لكم من خلال مقالتنا أسهل طريقة لعمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت بمكون موجود بكل بيت.

طريقة عمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت

المكونات

2 لتر من الحليب الجاموسي.

ملعقة من ملح الليمون.

طريقة التحضير

عليك وضع كمية الحليب التي سوف تقوم باستخدامها بدون غلي في مكان دافئ حتي يروب، يترك لمدة 12 ساعة حيث يتم تخمير الحليب بواسطة البكتريا النافعة، نقوم بإضافة ملح الليمون إلي الحليب ونقوم بالتقليب بشكل جيد ونضعة على نار متوسطة، علينا الاستمرار في التقليب حتي تتكون كتل الجبنة، وفصل مصل اللبن حتي يتحول إلي رايب فترفع درجة الحرارة إلي 70 درجة، نقوم بتجميع كتلة الجبن على الحافة باستخدام ملعقة خشبية، علينا عصير الجبنة جيداً والضغط عليها حتي تبدأ في التمدد، ثم علينا إخراج الجبنة ووضعها في وعاء وغيرها جيداً من اللبن، نقوم بإدخالها الفريزر لمدة ساعة، ثم عليك إخراجها وبشرها لتكون جاهزة للاستخدام.

أسهل طريقة لعمل الجبنة الموتزاريلا المطاطية في البيت زي المحلات

المكونات

3 لتر من اللبن الجاموسي.

ثلاث أرباع كوب من الخل.

ملعقة صغيرة من ملح الليمون.

طريقة التحضير

قومي بإحضار وعاء وضعي كمية اللبن ثم أضيفي علية ملح الليمون قلبيهم جيداً، ثم ضعي اللبن النار على نار هادئة وعندما يدفئ أضيفي كمية الخل مع التقليب، ستجدين اللبن تحول إلي كتلة من الجبنة جميعها، ثم قومي بإخراجها وتصفيها جيداً من خلال وضعها في مصفاة للتخلص من المياة المتواجدة بها، عليك إدخالها الثلاجة حتي تتماسك وتكون سهلة بالاستخدام، ثم قومي بإخراجها وبشرها لتكون جاهزة للدخول في وصفات الطهي، سوف تنال إعجاب جميع أفراد أسرتك بطعمها المميز مثل الجاهزة، كما أنها تتميز بأنها مطاطية، وسوف تعطيك النتيجة المرضية مثل الجاهزة فستتبعين هذه الطريقة البسيطة في تحضيرها بشكل مستمر.