اصنعي بنفسك في المنزل حلوى أصابع زينب اللذيذة بمكونات بسيطة

تعد حلوى أصابع زينب ، من أجمل الحلويات العربية الشرقية المعروفة والجميلة، وهي من الأكلات الشعبية المعروفة والتي يعشقها الشعب المصري بشكل كبير، لشدة جمال طعماها وارتباطها بالتراث الشعبي، ويفضل تناولها العديد من الأشخاص، هي من الحلويات المصرية الشهيرة، هي حلوي بسيطة وسهلة وغير مكلفة، لذلك تعتبر من الحلويات الاقتصادية، وتتميز بطعم طيب وللذيذ جداً، ويمكن تقديمها لعائلتك بعد يوم الصيام وبعد تناول وجبة الإفطار، وتتميز أيضاً هذه الحلوي بسهولة وسرعة تحضيرها، وهي من الحلويات اللذيذة التي تشتهر بها البلاد العربية وخاصة بلاد الشام وسوريا، وهي من الحلويات المحببة لدي الكثير من الأشخاص، لذلك سوف نقدم لكم من خلال موقعنا ثقفني الإخباري، طريقة عمل حلوى أصابع زينب بطريقة جديدة وسهلة.

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي مقادير هذه الحلوى الشهية وهي كالاتي:-

العجينة:-

3 كوب من السميد.

2 كوب ونصف من الدقيق.

نصف كوب من السمن أو الزيت.

معلقة كبيرة من السكر.

ربع معلقة صغيرة من الملح.

نصف معلقة صغيرة من الخميرة الجافة.

كوب وربع ماء للعجن.

سوف نتعرف من هنا علي خطوات تحضير حلوى أصابع زينب اللذيذة في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وهي كالاتي:-

في طبق عميق نضع الدقيق والسميد، والملح والسكر والخميرة، ونقلب جيداً ثم نضيف السمن، ونقوم ببس الخليط حتي يتشرب الدقيق السمن تماماً. بعد ذلك نضيف الماء ونلم بدون عجن، حتى نحصل على قوام طري وناعم، تغطي وتترك لترتاح لمدة 10 دقائق فقط. تقسم العجينة إلي قطع صغيرة الحجم، ونبرمها أصابع وعند الانتهاء نضعها علي مبشرة، ونضغط عليها ونلفها إلى الداخل وعند الانتهاء من باقي الكمية. بعد ذلك تقلي مباشرة في زيت غزير وساخن لمدة دقيقة. بعد ذلك نهدئ النار حتى تنضج من الداخل، وتأخذ اللون الذهبي ومقرمش. ثم بعد ذلك نخرج الأصابع وننتظر دقيقتين، ثم توضع في الشربات البارد، وتقدم بألف صحه وهنا.

طريقة عمل الشربات

هيا بنا نتعرف علي خطوات عمل الشربات من هنا وهي كالاتي:-

نقوم بوضع إناء علي النار، ونضع فيه 2 كوب من السكر، وكوب من الماء وعصير نصف لليمونة.

ونتركهم علي النار حتي الغليان لمدة 10 دقائق، ثم يرفع من علي النار ويترك حتي يبرد تماماً.

اسرار نجاح الحلويات

هيا بنا نتعرف من خلال هذه المقالة علي أهم الأسرار وهي كالاتي:-

اختيار مكونات الوصفة بشكل صحيح. الالتزام بمقادير وخطوات الوصفة. التأكد من صلاحية بكينج بودر قبل استخدامه. شربات يكون خفيف وبارد. تسوية اللقيمات علي درجة حرارة عالية لمدة 20دقيقة. مزج المكونات جيداً هو سر نجاحها. تسخين الفرن مسبقاً قبل الخبز فيها.

طريقة عمل كرات الطاقة اللذيذة

من هنا سوف نتعرف علي خطوات عمل هذه الحلوى الشهية وهي كما يلي:-