معجزة كريم الفازلين والليمون لتبييض الأماكن الحساسة من أول أستخدام

الفازلين والليمون لتبييض الأماكن الحساسة، كثيراً منا لديه مشكلة اللون الداكن في المناطق الحساسة والتي تعد عبئاً كبيراً على الفتيات المقبلات على الزواج بالأخص، وتقوم الفتيات بإستخدام الكريمات الخاصة بتفتيح الأماكن الداكنة، ولكنها لا تجدي بنتائج سريعة لذلك يمكننا تجربة بعض المواد الطبيعية من أجل تبييض الأماكن الحساسة والتي يعتبر الفازلين والليمون من أهمها، فيمكنك متابعة المقال من أجل الحصول على أفضل الوصفات وفي هذا المقال سوف نوضح الوصفة.

الفازلين والليمون لتبييض الأماكن الحساسة

إستخدمي الليمون والفازلين في تبييض المناطق الحساسة بعدة طرق بسيطة، وإليك بعض الوصفات:

الفازلين والليمون وماء الورد لتبييض الأماكن الحساسة

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من الفازلين.

وملعقتان كبيرتان من عصير الليمون الطازج.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

وملعقتان كبيرتان من ماء الورد.

الطريقة:

في طبق صغير إخلطي الفازلين مع النشا، وقلبيهم جيداً. ضعي عصير الليمون عليهم، وقلبي ثانيةً. أضيفي ماء الورد وقلبي الخليط، ثم قومي بدهن المناطق الحساسة بهم. إنتظري عشر دقائق، ثم قومي بفرك الخليط برفق وستلاحظين الفرق بعد إستخدامه يومياً لمدة أسبوع. إغسلي المكان بماء دافئ.

الليمون والفازلين وزيت اللوز لتبييض الأماكن الحساسة

إستخدمي هذه المواد في تفتيح المناطق الحساسة بسهولة، وإليك الطريقة فيما يلي:

المكونات:

ملعقة صغيرة من الفازلين.

وملعقة صغيرة من زيت اللوز.

نقطتان من عصير الليمون.

ربع ملعقة من زيت الخروع.

ملعقة صغيرة من الجلسرين.

الطريقة:

في طبق صغير قومي بخلط الفازلين مع زيت اللوز جيداً. أضيفي زيت الخروع، وقلبي جيداً. إعصري الليمون عليها وقلبيهم. إخلطي الجليسرين معهم والآن أصبح لديك نوع من كريمات تبييض الأماكن الحساسة فقومي بوضعه عليها. إنتظري خمسة عشر دقيقة، ثم قومي بغسل المكان بالغسول المناسب. إشطفي المكان بماء دافئ، وكرري الإستخدام يومياً.

فوائد الفازلين والليمون للبشرة

للفازلين والليمون فوائد عديدة للبشرة، ومنها مايلي: