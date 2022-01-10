خلطة مقوية للشعر وتصبغ الشيب المبكر بمكونات طبيعية

وصفات لصبغ الشيب سريعا، كما نعلم حين يبدأ الشعر أن يفقد مادة الميلانين تدريجياً تكون تلك بداية تحويل لون الشعر الاسود وظهور الشعر الأبيض، وتمكن من هنا المشكلة التي قد يتعرض لها الكثيرين من الرجال والسيدات وكذلك الفتيات حال أن كان الشيب المبكر، ولذلك اليوم نقدم لكل متابعي موقعنا ثقفني الكرام أكثر الوصفات فاعلية في الشعر الأبيض بعدة ألوان يمكن الاختيار من بينهم مايتناسب مع لون البشرة.

فمع وصفة الميرمية وإكليل الجبل ستتخلصين من شيب الشعر في وقتا قصير، حيث تحتوي تلك النبتتين على الكثير من الخصائص الفعالة في اخفاء الشيب فمع إكليل الجبل الذي يلعب دورا هاما في تغطية الشعر الابيض كونه يحتوي على نسبة كبيرة من مضادات الأكسدة بالإضافة إلى قدرته الهائلة في الحفاظ على الشعر وحيويته.

وصفات لصبغ الشيب المبكر

فقط عن طريق وضع في وعاء تصف كوب من إكليل الجبل مع كوب كبير من الميرمية. ويصاف عليهم كوبان من الماء، ثم يرفع الوعاء على النار لمدة دقائق حتي يصل للغليان بعدها يوضع على جانب حتي يبرد ويصفي ثم يوزع على كامل الشعر مع التدليك ليصل الخليط إلى فروة الرأس، وبعد مرور ساعة على الأقل يشطف الشعر بالماء البارد بدون استخدام الشامبو، عليكي بتكرار الخلطة مرة من كل أسبوع للوصول إلى النتيجة المرغوبة.

وصفة الكاكاو مع النسكافية لصبغ الشيب المبكر

مع النسكافية يمكن تغيير لون الشعر الابيض للون البني الغامق لتغطية مذهلة للشعر الابيض وذلك عن طريق دمج ثلاث ملتعق كبيرة من ابنسكافية مع ثلاث ملاعق كبيرة من مسحوق الكاكاو مع كوبان من الماء ويوضع الخليط في وعاء على النار ويترك لدقائق حتي يغلي ثم يرفع من على النار حتي يبرد يطبق على الشعر بالكامل، وبعد مرور ساعتين يشطف بالماء فقط.

وصفة زيت الزيتون لتقوية للشعر التالف والمتقصف

من الوصفات التي تقوي الشعر هي وصفة زيت الزيتون التي تعمل بفاعلية على علاج الشعر التالف والمتقصف من خلال تطبيق كمية من زيت الزيتون على الشعر مع التدليك حتي يصل للفروة ويغطي الشعر لمدة ثلاث ساعات على الأقل ثم يغسل الشعر بالماء البارد، احرص على مداومة الوصفة لمدة شهرين وستلاحظين الفرق بنفسك.

وصفة لتغطية لون الشعر الأبيض

تختلف الوصفات الطبيعية التي تعمل على صباغة الشيب من واحدة لاخري ولكن نجد جميعها فعالة في تغطية الشعر الابيض منها وصفة القهوة لصبغ الشعر باللون البني ، التي تمنحك شعر بني لامع عن طريق غلي كمية من القهوة الخام مع لتر من الماء، ثم توزع على الشعر بالكامل وبعد مرور ساعتين يشطف الشعر بالماء الفاتر، تكرر العملية مرة من كل أسبوع لنتيجة فعالة.