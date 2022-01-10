بسكويت العشر دقائق فانيلا شيكولاتة وجوز هند بمكونات وخطوات بسيطة فقط في 10 دقائق

يعتبر بسكويت العشر دقائق واحد من أشهر الوصفات السريعة التي تتسم بالمذاق الجيد وسهولة التحضير وتقدم كوجبة فطار لذيذة وسريعة بجوار مشروبنا الصباحي، فتتسم مقادير بسكويت العشر دقائق بأنها بسيطة وغير مكلفة ومتواجدة بشكل دائم في البيت، ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم طريقة تحضير بسكويت العشرة دقائق بخطوات بسيطة، تابعوا موقع ثقفني لمعرفة كل ما هو جديد ومفيد في شتى المجالات.

تحضير بسكويت العشرة دقائق

يتم تحضير بسكويت العشرة دقائق بخطوات بسيطة وسهلة كما أن المقادير متوفرة في المطبخ بصورة دائمة وإليكم في السطور الآتية المقادير.

بيضة واحدة بدرجة حرارة المطبخ. نصف كأس من السكر البودرة. نصف كأس من الزيت النباتي. ملعقة من الفانيليا. كأس ونصف من الدقيق. ملعقة من البيكنج بودر. ملعقة من الكاكاو. ملعقة من الحليب.

مكونات بسكويت العشر دقائقخطوات تحضير بسكويت العشر دقائق

يتم تحضير بسكويت العشر دقائق بخطوات بسيطة وسهلة للغاية وإليكم في السطور الآتية تلك الخطوات.

يتم الحصول على إناء ويتم وضع فيه البيض والسكر والزيت والفانيليا ويتم الخلط جيدًا. بعد ذلك يتم إضافة الطحين والبيكنج بودر. القيام بالخلط جيدًا لحين أن يتم الحصول على عجينة متماسكة. يتم تقسم العجينة إلى جزأين. يتم وضع الكاكاو والحليب على القسم الثاني ثم يتم عجنه جيدًا. يتم تشكيل العجينة وفقًا للرغبة. يتم وضعها في الفرن لمدة عشر دقائق.

طريقة تحضير بسكويت الشعر دقائقطريقة تحضير بسكويت العشر دقائق بدون بيض

يتم تحضير بسكويت العشر دقائق بدون بيض بمقادير بسيطة وسهلة وإليكم في السطور الآتية تلك المقادير.

مكعب من الزبدة. نصف كأس من السكر البودرة. كأسان من الدقيق الأبيض. ملعقة صغيرة من البيكنج بودر. ملعقة صغيرة من الفانيليا. ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن.

مكونات بسكويت العشر دقائق بدون بيض