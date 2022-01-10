طريقة عمل كريم لبان الذكر أقوى كولاجين طبيعي لإزالة التجاعيد وتفتيح الوجه عشر درجات

يعتبر كريم لبان الذكر ، من الكريمات المعروفة التي تستخدمها الكثير من السيدات وخاصة في الملكة العربية السعودية، حيث يمنح الكريم البشرة النضارة في أسرع وقت ويحافظ على ترطيبها ونعومتها ويجعلها جميلة طول الوقت، وهو سريع المفعول يقضي على اسمرار البشرة الداكنة بشكل رائع ومميز، وليس لديه أثار جانباُ ولا يسبب تهيج الجلد، ويمكن استخدامه كمرطب يومي رائع لحماية البشرة من الجفاف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم لبان الذكر أقوي كولاجين طبيعي لشد البشرة وتفتيحها في دقائق بخطوات بسيطة بالمنزل وبدون تكلفة.

مكونات كريم لبان الذكر العجيب

يحتوي الكريم على عدة مكونات بسيطة تساعد على شد البشرة وإزالة التجاعيد منها بشكل رائع وهى كما يلي:-

ملعقة كبيرة من لبان الذكر. ملعقتين من النشا. ملعقة كبيرة من الفازلين. كوب من الماء. ملعقة صغيرة من زيت اللوز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم لبان الذكر العجيب لشد البشرة وتفتحها مثل الثلج وهى كالتالي:-

نقوم بإحضار كوب من الماء الساخن، ونضع به لبان الذكر ثم نغطيه ونتركه لمدة يوم حتى يصبح مثل اللبن.

ثم نصفي الخليط جيداً ونأخذ الماء المنقوع، ونضيف إليه النشا ونقلبهم جيداً حتى يذوب النشا تماماً.

نضع الوعاء على نار هادئة ونقلب برفق حتى يتكون لدينا خليط ثقيل القوام يشبه الكريم تماماً.

ثم نرفع الوعاء من على البخار ونضيف إليه الفازلين وزيت الزيت اللوز ونقلبهم مع بعض حتى نحصل على قوام كريمي.

نترك الكريم يبرد تماماً ثم نقوم بوضعه في علبة صغيرة ونقوم باستخدامه يومياً على البشرة حتى تحصلي على بشرة خالية تماماً من التجاعيد وبيضاء كالثلج.

فوائد كريم لبان الذكر للبشرة

سوف نتعرف على بعض الفوائد الجمالية الرائعة التي يحتوي عليها الكريم وهى كما يلي:-