أصنعي بنفسك كريم شانتيه في البيت بكوب واحد من الحليب بمكونات بسيطة ومثل الجاهز

طريقة عمل كريم شانتيه في البيت، يعد كريم الشانتيه من المكونات التي تزين الكيك في مناسبات عيد الميلاد والأفراح والتي تجعل من الكيك مظهر مفرح،كريم الشانتيه يدخل في تزيين الحلويات الشرقية والغربية، يباع الكريم شانتيه في أكياس جاهزة ولكن يمكن تحضير كريم الشانتيه في البيت لتوافر مكوناتها وسهولة تحضيرها، والحصول منه على كمية وفيرة وبأقل التكاليف، وهذا ما نقدمه في هذا المقال.

طريقة عمل كريم شانتيه في البيت

يمكننا عمل كريم الشانتيه في البيت بمكونات متوفرة لدينا والحصول على نتيجة ممتازة، وهناك طرق مختلفة نقدمها لكي.

الطريقة الأولى:

تختلف الطرق في تحضير كريم الشانتيه في البيت، ومنها الطريقة الآتية:

المكونات:

عدد إثنين من بياض البيض بدرجة حرارة الغرفة.

بشر حبة ليمون كبيرة.

ملعقة من الفانيليا السائلة.

كوب متوسط من السكر البودرة المنخول.

قطعة كبيرة من الزبدة غير مالحة.

الطريقة:

إحضري المضرب الكهربائي وضعي بياض البيض، وبشر الليمون مع إضافة الفانيليا السائلة. إخفقي البيض على سرعة عالية للحصول على قوام كريمي متماسك. ثم ضعي السكر تدريجياً مع إستمرار الخفق بالمضرب الكهربائي. تأكدي من إختفاء السكر في الخليط . ضعي الزبدة تدريجياً مع الاستمرار بالخفق مرة أخرى. ضعي الخليط في الثلاجة.

الطريقة الثانية:

هذه الطريقة تعد من أسهل الطرق لقلة مكوناتها، والطريقة كالتالي:

المكونات:

كريمة خفق.

سكر بودرة.

ماء مثلج.

الطريقة:

إحضري وعاء وضعي به الماء المثلج، ثم ضيفي السكر البودرة، وقومي بالضرب بإستخدام المضرب الكهربائي. بعد التأكد من ذوبان السكر أضيفي كريمة الخفق. إستمري في الخفق حتى تحصلي على قوام مناسب متماسك. غطي الوعاء وادخليه الفريزر نصف ساعة، ثم إبدئي بتزين نوع الحلويات المفضل لديك.

وصفة الكريم شانتيه والجيلاتين

هذه الطريقة من الطرق المفضلة لمصانع الحلويات للحصول على أفضل قوام ويستمر لمدة أطول، والطريقة كالآتى:

المكونات:

كوب من اللبن المغلي البارد.

نصف كوب من السكر البودرة المنخول.

نصف كوب من الماء المثلج.

ملعقة كبيرة من الفانيليا السائلة.

ملعقة كبيرة من الجيلاتين البودر.

الطريقة: