اعملى ألذ وجبة غدا بفطيرة اللحم التركية بعجينة هشة وقطنية

تعد فطيرة اللحم التركية من أنواع المخبوزات المحشية اللذيذة، وتصلح لكى تكون وجبة غداء جميلة ومغذية لأنها تحتوى على مكونات مفيدة ومغذية، فالكثير من الناس يحبون المعجنات المحشية وخصوصاً إذا كانت محشية باللحمة والخلطة ذات الرائحة الجميلة، كما انها تحتوى على قيمة غذائية عالية ويمد الجسم بالبروتين والفيتامينات المفيدة جداً للجسم، فالكثير من السيدات يبحثون عن طرق جديدة لعمل وجبات جديدة لأفراد أسرتهم، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير فطيرة اللحم التركية اللذيذة بالتفصيل.مكونات فطيرة اللحم التركية
تتكون فطيرة اللحم التركية من مكونات بسيطة وغير مكلفة واقتصادية جداً بالنسبة لشرائها من الخارج وهى كالتالي:
مكونات العجينة
- ٣ كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ١/٢ كوب من اللبن السائل الدافئ.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ١/٢ كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
مكونات الحشوة
- ١/٤ كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.
- ملعقة كبيرة من الكاتشب.
- طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.
- ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.
- فلفل رومي الوان مقطع مكعبات صغيرة.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- كوب من الجبنة المودزريلا المبشورة.
للوجه
- حبة من البيض.
- ٢ ملعقة كبيرة من اللبن.
- ملعقة صغيرة من حبة البركة.
طريقة عمل فطيرة اللحم التركية سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تحضيرها فى وقت قياسي وهى كمايلي:
- فى وعاء كبير نضع اللبن الدافئ والزيت والسكر والخميرة ونتركهم لمدة ١٠ دقائق حتى تتفاعل الخميرة.
- فى وعاء آخر ننخل الدقيق ونضيف عليه البيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم مع بعض كويس.
- بعد ذلك نضيفهم الى خليط الخميرة السابق ونعجن باليد ونلم العجينة حتى تتكون لدينا عجينة طرية ولينة ولا تلتصق باليد.
- نجمعها على شكل كرة ونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل.
- فى ذلك الوقت نقوم بتحضير الحشوة ونحضر وعاء آخر ونضع به اللحمة المفرومة ونضيف عليها البصل والفلفل الألوان والطماطم والكاتب والزعتر والبابريكا والملح والفلفل الأسود ونخلطهم مع بعض كويس.
- بعد مااختمرت العجينة نفرها بسمك ١/٢ سم ونقسم الحشوة الى نصفين ونضيف نصف على الأطراف ونلف العجينة ونغلقها على الحشوة جيداً.
- ثم نضع باقى الحشوة فى المنتصف ونفردها ثم نرش عليها الجبنة المودزريلا المبشورة وندهن الأطراف بخليط البيض واللبن ونرش عليه حبة البركة.
- ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٣٠ دقيقة ثم نضعها تحت الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة وبالف صحة وعافية.
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تعد فطيرة اللحم التركية من أنواع المخبوزات المحشية اللذيذة، وتصلح لكى تكون وجبة غداء جميلة ومغذية لأنها تحتوى على مكونات مفيدة ومغذية، فالكثير من الناس يحبون المعجنات المحشية وخصوصاً إذا كانت محشية باللحمة والخلطة ذات الرائحة الجميلة، كما انها تحتوى على قيمة غذائية عالية ويمد الجسم بالبروتين والفيتامينات المفيدة جداً للجسم، فالكثير من السيدات يبحثون عن طرق جديدة لعمل وجبات جديدة لأفراد أسرتهم، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير فطيرة اللحم التركية اللذيذة بالتفصيل.مكونات فطيرة اللحم التركية
تتكون فطيرة اللحم التركية من مكونات بسيطة وغير مكلفة واقتصادية جداً بالنسبة لشرائها من الخارج وهى كالتالي:
مكونات العجينة
- ٣ كوب من الدقيق.
- ملعقة كبيرة من الخميرة.
- ١/٢ كوب من اللبن السائل الدافئ.
- ملعقة كبيرة من السكر.
- ١/٢ كوب من الزيت.
- ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.
- رشة من الملح.
مكونات الحشوة
- ١/٤ كيلو من اللحمة المفرومة.
- بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.
- ملعقة كبيرة من الكاتشب.
- طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.
- ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.
- فلفل رومي الوان مقطع مكعبات صغيرة.
- ملعقة صغيرة من الزعتر.
- ملح وفلفل أسود.
- ملعقة صغيرة من البابريكا.
- كوب من الجبنة المودزريلا المبشورة.
للوجه
- حبة من البيض.
- ٢ ملعقة كبيرة من اللبن.
- ملعقة صغيرة من حبة البركة.
طريقة عمل فطيرة اللحم التركية سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تحضيرها فى وقت قياسي وهى كمايلي:
- فى وعاء كبير نضع اللبن الدافئ والزيت والسكر والخميرة ونتركهم لمدة ١٠ دقائق حتى تتفاعل الخميرة.
- فى وعاء آخر ننخل الدقيق ونضيف عليه البيكنج بودر ورشة الملح ونقلبهم مع بعض كويس.
- بعد ذلك نضيفهم الى خليط الخميرة السابق ونعجن باليد ونلم العجينة حتى تتكون لدينا عجينة طرية ولينة ولا تلتصق باليد.
- نجمعها على شكل كرة ونغطيها بكيس من البلاستيك ونتركها حتى تختمر لمدة ساعة على الأقل.
- فى ذلك الوقت نقوم بتحضير الحشوة ونحضر وعاء آخر ونضع به اللحمة المفرومة ونضيف عليها البصل والفلفل الألوان والطماطم والكاتب والزعتر والبابريكا والملح والفلفل الأسود ونخلطهم مع بعض كويس.
- بعد مااختمرت العجينة نفرها بسمك ١/٢ سم ونقسم الحشوة الى نصفين ونضيف نصف على الأطراف ونلف العجينة ونغلقها على الحشوة جيداً.
- ثم نضع باقى الحشوة فى المنتصف ونفردها ثم نرش عليها الجبنة المودزريلا المبشورة وندهن الأطراف بخليط البيض واللبن ونرش عليه حبة البركة.
- ندخلها الفرن المسخن مسبقاً على درجة حرارة ٢٠٠ لمدة ٣٠ دقيقة ثم نضعها تحت الشواية حتى تأخذ اللون الذهبي.
- نخرجها من الفرن وتقدم ساخنة وبالف صحة وعافية.