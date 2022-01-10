اعملى ألذ وجبة غدا بفطيرة اللحم التركية بعجينة هشة وقطنية

تعد فطيرة اللحم التركية من أنواع المخبوزات المحشية اللذيذة، وتصلح لكى تكون وجبة غداء جميلة ومغذية لأنها تحتوى على مكونات مفيدة ومغذية، فالكثير من الناس يحبون المعجنات المحشية وخصوصاً إذا كانت محشية باللحمة والخلطة ذات الرائحة الجميلة، كما انها تحتوى على قيمة غذائية عالية ويمد الجسم بالبروتين والفيتامينات المفيدة جداً للجسم، فالكثير من السيدات يبحثون عن طرق جديدة لعمل وجبات جديدة لأفراد أسرتهم، وسوف اقدم لكم متابعينا الاعزاء اليوم من خلال موقع ثقفني مكونات وطريقة تحضير فطيرة اللحم التركية اللذيذة بالتفصيل.

مكونات فطيرة اللحم التركية

تتكون فطيرة اللحم التركية من مكونات بسيطة وغير مكلفة واقتصادية جداً بالنسبة لشرائها من الخارج وهى كالتالي:

مكونات العجينة

٣ كوب من الدقيق.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

١/٢ كوب من اللبن السائل الدافئ.

ملعقة كبيرة من السكر.

١/٢ كوب من الزيت.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

مكونات الحشوة

١/٤ كيلو من اللحمة المفرومة.

بصلة مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من الكاتشب.

طماطم مقطعة مكعبات صغيرة.

ملعقة كبيرة من بهارات اللحم.

فلفل رومي الوان مقطع مكعبات صغيرة.

ملعقة صغيرة من الزعتر.

ملح وفلفل أسود.

ملعقة صغيرة من البابريكا.

كوب من الجبنة المودزريلا المبشورة.

للوجه

حبة من البيض.

٢ ملعقة كبيرة من اللبن.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

طريقة الاعداد والتحضير

طريقة عمل فطيرة اللحم التركية سهلة وبسيطة جداً ويمكنك تحضيرها فى وقت قياسي وهى كمايلي: