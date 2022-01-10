أعملي الملوخية بالأرانب على الطريقة المصرية بتتبيلة ثوم وتوابل لذيذة بطعم أول مرة تدوقيه

تعتبر الملوخية بالأرانب من أكثر أنواع المأكولات التي يرغب بتناولها العديد من الناس لأنها من الوجبات الدسمة العالية في إحتوائها من القيمة الغذائية العالية ، حيث أن الأرانب نوع من أنواع اللحوم التي تحتوي على قيمة غذائية عالية بالإضافة إلى أن لحم الأرانب يعمل على تنظيف الدماغ وتنظيف وتفتيح خلايا المخ ، ويمكن عمل الأرانب بالعديد من الطرق عن طريق عمله إما عن طريق سلقها وتحميرها أو عن طريق شويها ، ويمكننا عمل العديد من المأكولات بالأرانب أشهرها ملوخية الأرانب ، حيث تعتبر ملوخية الأرانب من الوجبات التي يمكننا تناولها في وجبات الغذاء مع الأرز و السلطة أو أي إضافات أخرى على حسب رغبتك بتناولها.

كمية مناسبة من الملوخية .

أرنب صحيح واحد متوسط الحجم .

ملعقتان إثنان كبيرتان فقط من الثوم المهروس.

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود .

نصف ملعقة واحدة صغيرة من الملح .

ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة النباتي .

كمية من الماء لسلق الأرانب .

أحضري إناء كبير وضعي به كمية من الماء مع نصف ملعقة صغيرة من الملح وضعيها على نار عالية الحرارة وأتركيها حتي تغلي جيدا .

بعد ذلك قومي بغسل الأرنب جيدا بالماء ثم قومي بتقطيعها إلى قطع متساوية الحجم ثم ضعيها في طبق كبير وضعي بها كمية من الماء مع كمية من الملح مع كمية من الخل وعصير الليمون وأنقعي قطع الأرانب في هذا المحلول لمدة خمسة عشر دقيقة .

بعد مرور ذلك الوقت قومي بوضع قطع الأرانب في الماء المغلي وأتركيها حتى تنضج .

بعد ذلك أحضري وعاء متوسط الحجم وضعي بها كمية من ماء سلق الأرانب وضعيها على نار متوسطة الحرارة مع ملعقتان كبيرتان من الثوم المهروس وعند غليان ماء سلق الأرانب بالثوم قومي بإضافة الملوخية بعد تقطيفها وغسلها جيدا وأتركي الملوخية على النار حتي تنضج .

بعد ذلك أحضري طاسة وضعي بها كمية من السمنة وقومي بتحمير قطع الأرانب جيدا ، ثم قومي بوضع كمية من الملوخية في طبق وضعي بها كمية من سمنة تحمير الأرانب ثم قومي بتقديمها بأشهى وألذ طعم مع قطع الأرانب .

مكونات الملوخية بالارانبطريقة التحضير

ونجد كل سيدة تعمل على ملوخية الأرانب بالعديد من الطرق لكن دائما نجد السيدات يبحثون عن طريقة لعمل هذه الوجبة بطريقة جذابة وعملها بطريقة ذات رائحة نفاذة تعمل على فتح الشهية ، وتوجد لدينا طريقة سحرية وسريعة لعمل ملوخية الأرانب في المنزل بأبسط المكونات وبأقل مجهود وعليكي الإلتزام بالمكونات وطريقة التحضير التي سوف نقدمها إليكي لعملها ذات طعم لذيذ وجذاب وذات رائحة جذابة وجميلة .