طريقة عمل صينية الرقاق باللحمة المفرومة بخلطة لذيذة بكل تكاتها وأسرارها

الرقاق من المأكولات اللذيذة الخفيفة التي يقبل على تناولها العديد من الكبار والصغار لأنه يمكن حشوه بالعديد من الحشوات مثل حشو الرقاق بحشوة اللحمة المفرومة أو الفراخ المفرومة أو الجبن وفي جميع حالاتها تبدو بطعم لذيذ ورائع ، وتعتبر صينية الرقاق من الصواني التي يمكن عملها في وقت قصير جدا ولا تحتاج إلى تكلفة عالية ولا مجهود كبير ، حيث تعمل العديد من الناس بعملها لتناولها في وجبات الغذاء مع بعض الإضافات الأخرى مثل البطاطس أو السلطة أو أي مقبلات أخرى ترغبين بتناولها ، وتتعدد الطرق التي يمكننا عمل صينية الرقاق بها ولكن دائما نجد أن العديد من السيدات يقبلون على الطريقة البسيطة السهلة التي تعطي في النهاية طعم لذيذ ورائع ، ونلاحظ هؤلاء السيدات عند قيامهم بعمل الرقاق نجد أنهم يعانون من مشكلة عدم الحصول على التوريق الشهي الجذاب الذي يوجد بالرقاق لذلك نجد أنهم يصابون بالعديد من المشكلات والضيق أثناء عملهم بها لأنهم لم يتمكنوا من الحصول على النتيجة التي يرغبون بها.

كمية مناسبة من الفطير الناشف.

كيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة.

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة صغيرة من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة من البهارات اللحمة

حبتان إثنان فقط من البصل كبير الحجم.

حبتان إثنان فقط من الفلفل الأخضر كبير الحجم.

نصف كوب واحد فقط من عصير الطماطم .

كمية من الماء بالمرق لإذابة الفطير .

سبعة ملاعق كبيرة من السمنة النباتي .

عليكي أولا بتحضير حشوة اللحمة المفرومة عن طريق تحضير طاسة عميقة وضعي بها أربعة ملاعق كييرة من السمنة النباتي ثم نقوم بإضافة حبتان إثنان من البصل كبيرة الحجم بعد تقطيعهما تقطيع صغير ونضيف إليها نصف ملعقة صغيرة من الملح ثم نقوم بتقليب البصل جيدا على نار متوسطة الحرارة حتي أن يذبل البصل بعد ذلك ضيفي إليه حبتان إثنان من الفلفل الأخضر بعد تقطيعه إلى قطع متساوية الحجم وبعد التقليب الجيد للبصل والفلفل الأخضر عليكي بإضافة كيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة وقومي بتقليبها جيدا مع البصل والفلفل الأحضر.

بعد تقليب اللحمة مع البصل والفلفل الأخضر قومي بإضافة البهارات مثل إضافة ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة واحدة صغيرة من الملح مع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة مع نصف كوب من عصير الطماطم وأتركي هذه المكونات على نار هادئة لمدة خمسة عشر دقيقة.

بعد مرور ذلك الوقت عليكي برفع طاسة اللحمة المفرومة من على النار وأتركيها جانبا ثم عليكي بتحضير المرق الذي يعمل على ذوبان الفطير عن طريق تحضير إناء وضعي به كمية من الماء مع مكعبان من المرق وقومي بتقليبهما جيدا على النار حتي أن تغلي.

ثم أحضري صينية وقومي بدهنها بكمية من السمنة وضعي بها كمية من الفطير الناشف وضعي عليه كمية من المرق حتي أن يصبح لينا ثم إستمري في وضع كمية من الفطير حتي تصلي إلى نصف الصينية مع الإستمرار في وضع المرق حتي أن يصبح الفطير طري ثم بعد ذلك عليكي بإضافة حشوة اللحمة المفرومة التي قومنا بتحضيرها ثم ضعي كمية أخرى من الفطير والمرق حتي تغطي الصينية.

بعد ذلك قومي بإدخال صينية الرقاق في الفرن حتى أن تنضج بعد نضجها جيدا ووصولها إلى اللون البني الشهي قومي بإخراجها من الفرن وأتركيها لتبرد قليلا وبذلك تصبح صينية الرقاق جاهزة لتناولها بطعم لذيذ ورائع.

مكونات عمل الرقاقطريقة التحضير

حيث تعتبر الفطائؤ المستخدمة في عمل الرقاق يمكن عملها بالعديد من الأشكال أو عملها بطريقة تصنف ضمن الحلويات ، عن طريق تفتيت الفطير ونضع عليه كمية من الحليب للحصول على مذاق مختلف ورائع ، ويمكن حشوه بالحشوات الحادقة ونجد أن الغالبية العظمي من السيدات يقبلون على تناول الرقاق بالطريقة الحادقة وهي بحشوة اللحمة المفرومة لأنها تحتوي على نسبة عالية من المواد الغذائية العالية التي يحتاجها الجسم بكثرة لذلك نجد السيدات وجميع الناس يقبلون على تناولها ، وسوف توجد لدينا طريقة سحرية وجبارة لعمل صينية الرقاق بطريقة لذيذة وسهلة وسريعة ولا تحتاج إلي مجهود أثناء عملها .