إعملي بسكويت الشاي علي أصوله بأحلي وأسهل طريقة وصحي واضمن من محلات المخبوزات والحلويات

بسكويت الشاي من افضل واحلى المخبوزات والحلويات والتي تعتبر من الأكلات المفضلة والخفيفة لكثير من الناس الكبار والصغار، حيث يتم تناول بسكويت الشاي في أي وقت حيث يعتبر من المقرمشات الخفيفة على المعدة وذات مذاق جميل، كما يتم تقديم البسكويت مع أي مشروبات وخاصة المفضل لكثير من الناس هو تقديمه مع الشاي خاصة في الصباح في تناول وجبة الإفطار، على رغم من مذاقه اللذيذ إلا وأنه يحتوي على مواد حافظة عند شرائه من المحلات التجارية، وكما أن هذا يمثل خطر على صحتنا وصحة أبنائنا، ولضمان صحتنا نقدم طريقة عمل بسكويت الشاي في المنزل، وبطريقة سهلة وسريعة ومضمونة على صحتنا وكذلك بأقل تكلفة ممكنة.

بيضتين.

نصف كوب من السكر الناعم.

كوبان اثنان من الدقيق الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة من لبن الزبادي.

نصف كوب من زيت الطعام النباتي.

ملعقة واحدة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة كبيرة من الكاكاو على حسب الرغبة.

نحضر وعاء كبير، ونضع به البيضتان، ونضيف إليها نصف كوب من السكر الناعم، ونقلبهم مع بعضهما، ثم نضيف إليهما نصف كوب الزيت النباتي.

ثم نأتي بالخافق الكهربائي، ونعمل على خفق المكونات الثلاثة مع بعضهما جيدا بواسطة هذا الخافق الكهربائي، ونستمر في عملية الخفق حتي نحصل على اللون الأبيض.

عند الوصول إلي اللون الأبيض، نضيف ملعقة كبيرة من لبن الزبادي، ونضيف ملعقة صغيرة من الفانيليا، وملعقة صغيرة من البيكنج بودر، ونخفقهم جيدا لضمان تجانس المكونات ببعضهما.

ثم نأتي بكوبين الدقيق ونضيفهم على المكونات المخفوقة، ولكن عند إضافة الدقيق يتم إضافته بالتدريج، ونحضر ملعقة كبيرة وعند إضافة كمية من الدقيق نقلب بالملعقة كمية الدقيق المضافة على المكونات المخفوقة، ونتبع نفس الطريقة حتى يتم نفاذ كوبان الدقيق.

عند إضافة الدقيق إلى المكونات المخفوقة، نقوم باستخدام اليد لنقوم بعملية العجن، للحصول على عجينة طرية متماسكة. ثم نقوم بإحضار صينية وعليها ورق الزبدة، ونقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونقوم بإحضار قطاعة البسكويت.

وعند العودة إلى العجينة ولاحظنا أنها ناشفة نضيف إليها كمية قليلة من الزبادي، حتي تصبح طرية وسهلة التشكيل.

نقوم بتقطيع العجينة بقاطعة البسكويت، ونضعها في الصينية، ونضعها في الفرن.

نترك الصينية لمدة عشرون دقيقة، لاكتساب البسكويت اللون الذهبي.

بعد الحصول على اللون المناسب، وضمان تسويتها، نخرجها من الفرن، ونتركها لتبرد وبذلك تصبح جاهزة لتناولها وتقديمها.

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