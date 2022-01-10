بمقادير طرية ومورقة أعملي الجلاش باللحمة المفرومة بالتتبيلة السرية بطعم خطير

ترغب العديد من السيدات على تناول بعض الأطعمة الخفيفة والمختلفة والتي تبدو بطعم لذيذ خاصة الأطفال نجد أنهم يقبلون على تناول كمية كبيرة من هذه المأكولات التي توجد حشوات بها ، حيث تعتبر المأكولات التي يمكن حشوها بالعديد من الحشوات مثل الجلاش والمكرونة البشاميل والرقاق وغيرها من المأكولات الأخرى وتعتبر هذه المأكولات يمكن حشوها بالعديد من الحشوات مثل حشوة اللحمة المفرومة أو الفراخ أو الجبنة أو ميكس الجبن وغيرها من الحشوات الأخرى اللذيذة ، حيث يعتبر الجلاش من المأكولات الخفيفة الغير دسمة على عكس باقي المأكولات الأخرى، حيث يمكننا تناول الجلاش بالعديد من الطرق والحشوات، ونجد دائما أن البعض من السيدات يقومون بعمل الجلاش بحشوة اللحمة المفرومة أو الفراخ أو الجبنة ويمكن تقديمها بأشكال مختلفة ومنها يمكن عملها وتقديمها في صينية أو عملها على شكل أصابع أو مثلثات.

ولكن تعتبر الطريقة المفضلة للعديد من السيدات والذين يعملون على تقديمها وعملها على شكل صينية دائرية ، ويمكننا تناول صينية الجلاش باللحمة المفرومة في وجبات الغذاء مع بعض الإضافات الأخرى مثل البطاطس والسلطة وغيرها من الإضافات الأخرى التي ترغبين بها وبتناولها معها ، ونجد البعض الأخر من الناس يقومون بتناول الجلاش باللحمة المفرومة في وجبات العشاء لأنها خفيفة وذات طعم لذيذ.

عبوة واحدة من الجلاش الطازج .

كيلو إلا ربع فقط من اللحمة المفرومة .

ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم .

ثلاث حبات من الفلفل الأخضر متوسطة الحجم.

نصف كوب واحد فقط من عصير الطماطم .

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود .

ملعقة واحدة صغيرة من الملح .

ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة .

كمية من السمنة .

أحضري أولا طاسة عميقة وكبيرة وضعي بها ثلاث ملاعق كبيرة من السمنة وضعي بها ثلاث حبات من البصل متوسطة الحجم بعد تقطيعه إلى قطع صغيرة الحجم وقومي بتقليبها على النار حتى تذبل بعد ذلك ضيفي إليها كيلو إلا ربع من اللحمة المفرومة مع ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود مع ملعقة واحدة صغيرة من الملح مع ملعقة واحدة صغيرة من بهارات اللحمة وضعي بها ثلاث حبات من الفلفل الأخضر مع نصف كوب من عصير الطماطم وقومي بتقليب هذه المكونات مع بعضها حتي تختلط تماما وتنضج جيدا ، بعد ذلك أرفعيها من على النار وأتركيها جانبا .

بعد ذلك أحضري صينية وقومي بدهنها بكمية من السمنةوقومي بفرد شريحة من الجلاش أو شريحتين على حسب رغبتك بعد ذلك قومي بدهنها بكمية من السمنة ثم ضعي بها طبقة أخرى من الجلاش وقومي بدهنها بكمية من السمنة وقومي بعد ذلك بوضع اللحمة المفرومة ثم ضعي الكمية المتبقية من الجلاش ثم قومي بدهنها بالسمنة مرة اخرى .

بعد ذلك عليكي بتشغيل الفرن على درجة حرارة عالية واتركيها حتي تسخن جيدا .

بعد سخونة الفرن جيدا قومي بإدخال صينية الجلاش باللحمة المفرومة لمدة تصل إلى خمسة وعشرون دقيقة أو إلى تنضج جيدا .

بعد نضج صينية الجلاش جيدا قومي بإخراجها من الفرن وعليكي برش كمية من الماء قليلة حتى تصبح لينة إلى حد ما بعد ذلك قومي بتقطيعها وتقديمها في طبق تقديم وتناولها بطعم شهي وجميل .

مكونات عمل الجلاش باللحمه المفرومهطريقة التحضير