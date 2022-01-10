أفضل طريقة لعمل كيكة البرتقال الهشة في المنزل بخطوات سهلة

تعتبر كيكة البرتقال الهشة من الحلويات الأكثر طلباً لكل من البالغين والأطفال، ونعتقد أن طريقة التحضير لا تتطلب الكثير من الوقت أو المكونا ، ويمكن تحضيرها بسرعة باستخدام الخلاط الكهربائي في أقل من بضع دقائق، كل ما نحتاجه في هذه الطريقة هو كوب من عصير البرتقال الطازج وبعض الدقيق وبعض السكر، وتتناول هذه السطور المكونات بالتفصيل وكذلك طريقة التحضير مع الرسوم التوضيحية حيث هناك طرق عديدة ومختلفة لعمل الكيك في المنزل ، ويمكن صنع الكيك من الشوكولاتة أو الفاكهة الطازجة.

مكونات كيك البرتقال

سنتعرف على المكونات المستخدمة في طريقة صنع الكيك وكذلك كيفية صنعها.

كوب ونصف سكر

ثلاثة أكواب من الدقيق

كوب ونصف من عصير البرتقال

أحضر ثلاث بيضات صغيرة الحجم معك.

ملعقة كبيرة من الزيت النباتي

2 ملاعق طعام من بشر البرتقال المفروم ناعماً

ملعقة كبيرة من البيكينغ باودر ورشة ملح.

ثلاث اكياس فانيليا

قبل أن نبدأ في صنع الكيك، نحضر وعاء كبير ونضع فيه الدقيق والملح وملعقة خميرة كيماوية ثم نحركها جيداً.

سنضيف وعاءً آخر، ثم نقوم بوضع البيض، ونضع معها الفانيليا، والسكر ، ثم نخلطها معًا.

ثم ، بمساعدة الخلاط الكهربائي، أو المضرب قمنا بخلطهم جيدًا معًا.

بعد أن يتم دمجهم جيدًا، نضيف عصير البرتقال والقشر، ونستمر في الخفق بالملعقة لجميع المكونات المذكورة أعلاه.

ثم نمزجهم مع الدقيق ومكونات الخميرة الكيميائية ونخلطهم جيدًا معًا.

نحضر طبق ونغلفه بالزيت والدقيق حتى لا تلتصق الكيكة ، ثم نضع خليط الكيك فوقه.

قمنا بتسخين الفرن إلى 180 درجة لمدة عشر دقائق، ثم وضعنا الصينية في الفرن وانتظرنا ثلاثين دقيقة لم نفتح خلالها الفرن.

طريقة تحضير كيك البرتقال الهشه

وقد تستخدم ست البيت خيالها وذلك في صنع الكيكة التي تريدها، لأنه لا توجد طريقة واحدة تناسب الجميع في صنع الكعكة ؛ بل تختلف طرق صنع الكيك بحيث تسمح بإضافة الحليب أو العصير الطازج أو عصير الليمون أو أي نوع آخر من الجيلي. بدلاً من البرتقال، حيث يتمتع كل فرد بنكهة مميزة، ويجب على الجميع وضع النكهة التي يستمتع بها، من ناحية أخرى فإنه يجب أن تقوم ربة البيت بخلط المكونات الخاصة والتي ذكرناها في المقال بالترتيب، لأن خلطها بالترتيب الخاطئ سيؤدي إلى نتيجة خاطئة ابدأ بخلط الزبدة والسكر معًا، ثم أضف البيض ونخلط جيدًا لخلط المكونات، ثم أضف المكونات الجافة تدريجيًا بمجرد ترويضها ، مع التأكد من عدم وجود كتل.