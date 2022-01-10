طريقة عمل الكبده الاسكندراني وسر كبدة عربيات الشارع والمحلات

طريقة عمل الكبدة الاسكندراني الأصلية تعتبر من الأشياء التي تريدها الكثير من النساء حيث كان هذا أحد الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، حيث تُباع سندوتش الكبدة على عربات في الشوارع، وهم متشوقون لشرائها بسبب رائحتها الجذابة ونكهتها الخاصة، لكن الآخرين يخافون منها خاصة وأنها من غير مضمون، ويريدون معرفة سر توابل الكبدة والطريقة التي تمنحها نكهة فريدة،

اربع فلفل اخضر

الفلفل الأخضر حسب الرغبة أو فصين من الفلفل الأحمر

الفلفل الأخضر حسب الرغبة أو فصين من الفلفل الأحمر 1/2 رأس ثوم مفروم

ملعقة كزبرة مجففة

1 ملعقة كمون

قليل من القرفة

ملعقة كبيرة خل أبيض

1 ملعقة كبيرة. زيت زيتون + 1 ملعقة كبيرة. عصير ليمون

مكعب مرقة دجاج

سنستخدم مقلاة كبيرة لتسخين الزيت، ثم نخفضها إلى درجة حرارة منخفضة ونتركها جانبًا لبضع دقائق حتى يصبح الزيت ساخنًا، استخدمنا نصف ثوم في الزيت، لكن يمكنك أيضًا استخدام ملعقة من الثوم وخلطها جيدًا. نضيف نصف ملعقة من الكزبرة ونستمر في التقليب حتى يتحول إلى لون أصفر صافٍ. استمر في التقليب بعد إضافة الخل والليمون إلى الثوم. ثم يتم وضع الكبد على الثوم دون غسله ووضعه في المقلاة دون إزالته لتجنب فقد عصيره. لن نعيد الكبد حتى نرى أن لونه قد تغير وأنه قد تحول إلى اللون الرماد ، وعندها سنقوم بقلبه حتى يتحول إلى اللون الرمادي. خففي النار لدرجة متوسطة، ثم أضيفي البهارات والكمون، وكذلك الكزبرة المتبقية، ومكعب مرقة الدجاج في المتبقي. ضع الكبد على الموقد لمدة خمس إلى ثماني دقائق ، أو حتى ينضج جيدًا. قبل إطفاء النار ، نضع ملعقة الثوم التي لا تزال على النار على الكبد ، وننتظر دقيقة ، ثم نطفئ النار.

مقادير الكبدة الاسكندرانيطريقة عمل الكبدة اسكندرانيأسرار الكبدة الاسكندراني

هناك العديد من الأسرار في تحضير الكبدة، والتي تمنحها نكهة ما يتم تناوله على عربات الكبدةو لا يضاف الملح إلى التتبيلة لأنه يمتص الماء من الكبدة، ولكن يضاف قبل 5 دقائق من التنقية الحرارية،إضافة كمية كبيرة من الثوم إلى الكبد يضفي عليه نكهة رائعة، يجب وضع ماء مالح في الكبد وتركه في الثلاجة لمدة 4 إلى 5 ساعات؛ وضع الزيت بالثوم والفلفل الحار أيضًا، لأن الزيت مادة دهنية تساعد على نقل نكهة التتبيلة إلى الكبد؛ ووضع قليل من القرفة. وقبل أن نضع الكبد في الزيت نقوم بتسخينه.

طريقة عمل الكبدة بالبصل

المكونات

نصف كيلو من كبد البقر

فلفل أخضر

2 بصل مقطع شرائح

عصير 2 ليمون

2 فص ثوم

ملح وفلفل أسود

4 ملاعق كبيرة زيت

نصف ملعقة سماق مع قرفة

كيف تصنع الكبد بالبصل