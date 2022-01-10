مكون ميخطرش علي بالك لتنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ يجعلها ناصعة البياض وخالية من الزفارة نهائيا

تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ أمر من الأمور التي تشغل ربة البيت التي تحتاج لعمل وصفة الكرشة من البداية لنهاية التحضير في البيت ومع الاستعانة بمكونات تنظيفية مميزة يكون من السهل عليها أن تقوم بعمل التنظيف السريع والتعقيم مع التطهير أيضا للكرشة حيث أنه طهيها يتطلب ذلك ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم الطرق التي تساعد بخطواتها المنزلية السريعة على الإنجاز لنظافة الكرشة تماما مع ضرورة أن تكون هناك خطوات تتبعها ربة المنزل للحصول على النسيج الخاص بالكرشة نظيف تماما وخالي من الرائحة السيئة والجراثيم.

تنظيف الكرشة بسرعة الصاروخ

من الممكن أن تنظف الكرشة بشكل عادي في المنزل من خلال اتباع خطوات بسيطة ومن المفضل أن تحضر الكرشة وتنظف فورا حيث أن تركها فترة زمنية طويلة دون تنظيف يعمل على صعوبة تنظيفها وصعوبة التخلص من الترسبات والتراكمات التي تتواجد عليها وتعوق ربة المنزل عن طهيها كما أن تركها بعد شرائها دون تنظيف يزيد من رائحتها السيئة ومن خلال خطوات بسيطة من الممكن أن تنظف الكرشة سريعا وبأقل وقت ممكن.

طريقة الأسبرين لتنظيف الكرشة

تعتبر طريقة الأسبرين من أفضل الطرق التي تساعد في التنظيف للكرشة تماما من التراكمات والمواد التي تتسبب في رائحتها السيئة وبعد غلي كمية وفيرة من الماء يتم وضع الكرشة بها لا يزيد الأمر عن دقائق ومن ثم تخرج الكرشة من الماء لتنظف بعد تصفيتها على فلانشة ومن ثم تصبح جاهزة تماما لأن يتم وضع الأسبرين بفرك قرص واحد عليها ومن ثم نقوم بالتنظيف باستعمال السكين والسكين يزيل الطبقة الخارجية بلونها الداكن وتظهر الكرشة بلون أبيض ناصع ومن ثم لا بد من غسلها بالماء البارد وتنقيتها من أي تراكمات، وبعدها لا بد من نقعها في الماء البارد مع الخل.

طريقة الخل لتنظيف الكرشة

أسرع طرق التنظيف بعد وضع الكرشة بماء مغلي وإضافة الخل مع البيكربونات تتم إزالة الطبقة السطحية من فوق الكرشة مع غسلها ومن ثم لا بد من نقعها بماء مع الخل وقشور ليمون وملح وهذا يسهم في تطهيرها وتنظيفها.