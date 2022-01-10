حيلة ذكية لتقشير الثوم بسرعة البرق هتقشري 7 كيلو في دقائق بدون تعب أو مجهود

الثوم واحد من نوعيات النباتات المتميزة بالرائحة النفاذة والتي تزيد من جودة طهي الطعام كما أن الثوم من المكونات المتميزة والتي تساعد على الطهي للأطعمة التي تحتاج للثوم بحيث تحصل على أفضل نكهة بتلك الإضافة التي لا غنى عن تواجدها بكل مطبخ، ومن خلال ما يلي من تلك الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن طرق بسيطة نستطيع بواسطتها تقشير الثوم سريعا وبدون مجهود أو وقت طويل وبالأخص أنه توجد وجبات من الأطعمة الشهيرة والتي تكون بحاجة لكميات كبيرة من الثوم ومن خلال ما يلي نوضح الطرق المتميزة السريعة لتقشير الثوم.

تقشير الثوم بسرعة الصاروخ

أفضل طريقة من الممكن أن يتم استعمالها هي كل الطرق التي يسهل من خلالها تقشير مكون الثوم بسرعة وبدون أي مجهود أو أدوات حادة مخصوصة حيث نعتمد على طرق بسيطة جدا للحصول على كميات كبيرة من الثوم المقشر بخطوة واحدة ومن أيسر وأبسط الوسائل المساعدة على تقشير سريع للثوم ومن خلال الماء أو الميكرو ويف أو استعمال أكياس البلاستيك يكون من السهل استعمال الثوم بأسرع وقت وإدخاله بالوجبات التي تحتاج لتواجده كمكون رئيسي بعد التقشير بتلك الطرق السريعة، ومن خلال الآتي أيسر الطرق التي تسهم بالتقشير السريع للثوم.

تقشير الثوم بالكيس البلاستيك

طريقة سريعة جدا توفر على ربة المنزل خطوة التقشير بالسكين وتجنبنا أن نهدر الوقت أثناء التقشير لمكون الثوم حيث أن الطريقة بسيطة جد من الممكن أن نقوم من خلالها بالحصول على كمية ثوم في خطوة واحدة وهي أن نضع الثوم بالكيس ثم نطرق عليه الطرق الخفيف بالمطرقة أو ظهر السكين ومن ثم نحصل على الثوم كله مقشر وبكمية كبيرة.

طريقة الماء لتقشير الثوم

من الطرق اليسيرة ومن السهل الاعتماد عليها للحصول السريع على الثوم خالي من القشور علينا فقط نقع الثوم خمس دقائق بالماء ثم وضع الثوم بوعاء آخر لتقشيره حيث تنزلق القشور من فصوص الثوم وبمنتهى السهولة، ومن الممكن الحصول السريع على كميات كبيرة من الثوم بطريقة الماء.