كيكة بسكويت بالكريمة والقشطة طبقات الحلويات الباردة بدون فرن

طبقات بسكويت كيك بالبسكويت طبقات فوق بعضها لعمل كيك من قطع البسكويت يتخلل بينها الكريمة وتغطس قطع البسكويت في الحليب أو مزيج الحليب مع النسكافية، فيوجد الكثير من أنواع الحلويات الباردة سهلة الصنع تستخدم البسكويت السادة كقاعدة أساسية فوقها خليط كريمة مع القشطة كما إنها من الحلويات التي لا يستخدم معها الفرن والطهي يكون لإعداد الكريمة فقط ولكن باقي المكونات تعد على البارد، وكيك بسكويت الباردة لها الكثير من الأنواع ستحبها اسرتك يمكنك أن تعديها لضيوفك أيضا فتابعوا معنا طريقة كيك بسكويت الباردة.

نحتاج إلى بسكويت سادة أي نوع حوالي 500 جرام. عدد 5 قطع من جبن كيري. علبة من القشطة الجاهزة. ظرف من دريم ويب. ظرف من كريم كراميل. ظرف من نسكافية بلاك. نصف كوب من حليب مكثف محلى. عدد 3 ملاعق حليب.

كوب من الحليب. ظرف من نسكافية. لتزيين الوجه بسكويت مطحون كاكاو.

نجهز مزيج الكريمة للكيك بوضع جبن كيري مع القشطة وكريم كراميل والحليب مكثف والنسكافية وحليب سائل ونخفق المكونات مع بعضها.

ثم نجهز في وعاء مزيج تغميس البسكويت بوضع الحليب مع نسكافية في وعاء عميق وتغمس قطع البسكويت واحدة تلو الأخرى.

ترص كل قطعة في صينية من بايركس حتى نصف 2 طبقة من البسكويت فوق بعضها ثم نضع عليها طبقة من خليط الكريمي.

تكرر تلك الخطوة مع كل قطع البسكويت بوضع بعد ذلك طبقة واحدة من البسكويت وليس أثنين بعد أن تغمس في الحليب ونسكافية.

وعليها يضاف طبقة من مزيج الكريمي السابق إعداده حتى تنتهي من كل كمية البسكويت والكريمة التي لديكم، وعلى الوجه نرش بسكويت.

يفضل أن يكون البسكويت مطحون لتزيين الوجه أو يمكن أن نجعل أخر طبقة من البسكويت الكريمة وتدخل الصينية الثلاجة لمدة 3 ساعات.

ثم بعد أن تخرج من الثلاجة نرش عليها كاكاو محلى على الوجه ثم تقدم بعد ذلك كيك باردة بالبسكويت تقطع كمكعبات لذيذة.

نحتاج إلى 3 باكو بسكويت شاي سادة. كوب من الحليب الدافئ للبسكويت. كوب من شوكولاته نوتيلا. نصف كوب من الحليب. كوب من القشطة. ربع كوب من كريم شانتيه بودر. عدد 2 ملعقة كبيرة من السكر البودرة. عدد 2 ملعقة كبيرة من الدقيق.

نضع القشطة مع الحليب في وعاء على نار هادئة ويضاف عليها شوكولاته نوتيلا مع دقيق وسكر ناعم وكريمة بودرة وتقلب بسرعة مكونات.

الخفق بالمضرب الكهربائي حتى تذوب النوتيلا تماما وتختفي تكتلات الدقيق ويذوب السكر ويكون القوام سميك يرفع من على النار.

يترك خليط الكريمة بالنوتيلا جانبا حتى تبرد ثم نحضر قطع البسكويت وتغمس في الحليب وترص في صينية البايركس.

وعليها طبقة بسيطة من خليط النوتيلا ويوزع بالتساوي طبقة من بسكويت بالحليب عليها طبقة من كريمة النوتيلا وتكرر تلك خطوات.

عندما تنتهي من كل كمية البسكويت أجعلي أخر طبقة من الكيك كريمة نوتيلا، ثم أدخلي الصينية الثلاجة لكي تتماسك وتقدم باردة.

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