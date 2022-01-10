نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مش هتشتري الجاهزة تاني.. بكوب حليب اعملي 15 قطعة من الجبنة كيري بطعمها الخطير بابسط طريقة ناجحة 100% في المقال التالي
جبنة الكيري من الأجبان المطبوخة التي يتم استخدامها في العديد من الوصفات الحلويات بشكل خاص لأن الأطفال يحبون هذا النوع من الجبن والكبار أيضا لكنها قد تكون مكلفة عند شرائها من الخارج لذلك يمكن اعدادها في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وذلك من خلال بعض المكونات التي نستطيع اعدادها في المنزل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد جبن الكيري في المنزل والخطوات التي نحتاج إليها لإعداد هذه الجبنة.
مكونات إعداد الجبن الكيري في المنزل
الجبن الكيري من أشهر أنواع الأجبان التي يتم استخدامها في العديد من الأطباق والحلويات وتعطي طعم مميز ورائع ومختلف ومن خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن الكيري في المنزل وهذه المكونات هي:
- أربع أكواب من الحليب.
- خمسة ملاعق كبيرة من عصير الليمون
- رشة من الملح حسب الرغبة.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ملعقة كبيرة من القشطة.
طريقة إعداد الجبن الكيري في المنزل
فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد الجبن الكلي في المنزل وهذه الخطوات هي:
- نحضر قدر كبير ونضع فيه الحليب السائل بعد ذلك نضيف له ثلاث ملاعق من عصير الليمون
- ويمكن استخدام الخل بدلا من الليمون نحصل على نفس المفعول تماما بعد ذلك نبدأ ملاحظة علامات الغليان على الحليب نبدأ في تحريك الحليب باستمرار حتى تظهر بعض التكتلات في قاع الحليب .
- بعد ذلك ترك الحليب لفترة حتى يبرد تماما ثم نحضر قماش شفاف او مصفاة مناسبة ونقوم بفصل الحليب السائل عن تكتلات الحليب ونضيف لها الزبدة والقشطة.
- نجمع تكتلات الحليب معًا ونضعها في قوالب مناسبة.
- بعد ذلك نقوم بتشكيلها على هيئة مربعات ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك بعد ذلك يمكن استخدامها وإضافتها إلى العديد من الأصناف.
- يمكن إضافة ملعقة ملح إلى الخليط إذا كنا نريد الحصول على جبنة مالحة وذلك من خلال إضافتها لتكتلات الحليب والقشطة والزب
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