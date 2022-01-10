طريقة عمل الفطائر الهشة بطريقة سهلة وشهية بدون أداة وبمكونات بسيطة

طريقة عمل الفطائر الهشة ، من المعجنات والمخبوزات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار ومحببة ومفضلة لديهم أيضاً، كما أنها تتميز بشكلها الجذاب، وتحظى بإقبال الجميع أيضاً، حيث يقبل الكثير على شرائها من المخابز والمحلات، كما تتميز بقيمتها الغذائية العالية، وبفائدتها الصحية أيضاً، حيث تمد الجسم بالطاقة والحيوية، بالإضافة إلى سهولة تحضيرها، وبساطة مكوناتها أيضاً، كما تتميز بمذاقها الرائع الذي لا مثيل له، كما يمكن تقديمها على وجبة الفطور مع كوب من الحليب أو الشاي، وتبحث الكثير من ربات البيوت عبر الانترنت عن طريقة تحضيرها لكي يحضرونها لأفراد أسرتهم لما تضفي من بهجة وسرور، كما يمكنكم تجربة بسكويت الفول السوداني وسوف ينال إعجابكم، وفيما يلي متابعينا سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني طريقة عمل الفطائر الهشة بكل سهولة، وبألذ الوصفات.

مكونات طريقة عمل الفطائر الهشة

تتكون طريقة عمل الفطائر الهشة من مكونات بسيطة تكسبها مذاقها الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

كوب ماء دافئ.

120 جم زبادي.

ملعقة كبيرة من الينسون.

ملعقة كبيرة من السمسم.

سكر حسب الرغبة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب زيت.

3 أكواب دقيق.

رشة ملح.

مقادير الوجه.

صفار بيض.

حليب.

سمسم.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة عمل الفطائر الهشة بخطوات سهلة وبسيطة وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وبأقل تكلفة، وهي كالآتي:

نحضر وعاء عميق، ثم نضيف إليه الماء الدافئ والزبادي والسمسم والينسون والخميرة الفورية والسكر، ثم نقلبهم جيدا.

ثم نضيف الزيت ونقلب جيدا.

ثم نضيف الدقيق والملح ونقلب جيدا باليد، ثم نعجن جيدا باليد حتى نحصل على عجينة طرية.

بعد ذلك نلم العجينة ونكورها، ثم نضعها في وعاء ونغطيها بكيس بلاستيك.

ثم نتركها تختمر في مكان دافئ.

ثم نقوم بخراج الهواء من العجينة بعد اختمارها، ثم نقسمها إلى 8 كرات متساوية في الحجم.

بعد ذلك نفرد كل كرة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق على شكل فطيرة صغيرة.

ثم نضع الفطائر في صواني فرن ونضع فيها ورق زبدة ونباعد بين الفطائر.

ثم نقوم بإحداث 8 شقوق صغيرة بالمقص في كل فطيرة.

بعد ذلك نلصق كل طرفين معا.

ثم نترك الفطائر تختمر في مكان دافئ.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار البيض والحليب، ثم نخلطهم جيدا.

بعد ذلك ندهن الفطائر بخليط صفار البيض، ثم نرش على الوجه القليل من السمسم.