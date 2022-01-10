نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل 7 زيوت طبيعية لتطويل الشعر وتقويتة وتنعمية في أقصر وقت بطريقة مضمونه ميه في الميه في المقال التالي

عمر شويل - جدة 7 زيوت سحرية لتقوية وتطويل ونعومة شعرك، أهم ما تتميز به المرأة هو الشعر، لهذا يجب العناية والاهتمام به حتى يتغذى وينمو بشكل طبيعي، وكثير من السيدات يفضلن اختيار مواد طبيعية لشعرهن حتى لا يتأثر بالمنتجات الكيميائية، مثل الزيوت الطبيعية التي تحقق للشعر النمو والقوة واللمعان، وهناك الكثير من الزيوت الطبيعية التي يتم خلطها مع بعض لتعطي خلطات طبيعية تساعد في الحفاظ على نمو الشعر وقوته.

أفضل الزيوت لتطويل الشعر

توجد كثير من الزيوت الطبيعية المشهورة التي ينصح خبراء العناية بالشعر باستخدامها، لما لها دور كبير في تطويل الشعر وتقويه، ومن أشهر هذه الزيوت نجد:

زيت الجوجوبا الطبيعي لتطويل الشعر

هذا الزيت يعتبر الزيت الوحيد الذي تتشابه التركيبة الخاصة به تركيبة الدهون الطبيعية الموجودة في الجلد التي تحتوي على مضادات الأكسدة بجانب فيتامين ه، وأحماض دهنية أخرى.

من الزيوت المثالية التي تستخدم في ترطيب فروة الشعر بالقدر الذي تحتاجه دون أن تتأثر المسام.

يساعد في ترطيب الشعر ومنع هيشانه، ويعطيه النعومة المطلوبة.

يعزز كثافة الشعر، ويزيد من طوله من خلال تعزيز نمو خلايا جديدة فيه.

أما بالنسبة لطريقة استخدام زيت الجوجوبا في تطويل الشعر تكون كما يلي:

المكونات:

كمية مناسبة من زيت الجوجوبا.

كمية مناسبة من الزيوت العطرية الأخرى مثل: البابونج، أو زيت الياسمين، أو زيت اللافندر.

طريقة التحضير والاستخدام:

أول خطوة نقوم بوضع الزيوت جميعها في علبة محكمة ونغلق الغطاء جيداً.

ثم نرج العلبة مرات عديدة لبضع دقائق.

ثم نأخذ خليط الزيوت بعد رجها وندلك بها فروة الرأس بحركات دائرية من ٣ : ٥ دقائق.

بعد ذلك نغسل الشعر جيداً بشامبو وبلسم.

ينصح بتكرار هذه الخلطة مرتين في الأسبوع لضمان الحصول على نتيجة أفضل.

زيت جوز الهند لتطويل الشعر

زيت جوز الهند يحتوي على خصائص مضادة للأكسدة، لذلك فهو يساعد في كل مشكلة تساقط الشعر ويعزز نموه بشكل طبيعي، ويمنع وجود التهابات في فروة الرأس.

بالإضافة إلى أنه يعزز نمو بصيلات الشعر ونمو الشعر من جديد، بالإضافة إلى ترطيب الشعر.

وبالنسبة لطريقة استخدام زيت جوز الهند تكون كما يلي:

المكونات:

زيت جوز الهند حسب الحاجة.

كمية مناسبة من زيت الخروع.

طريقة التحضير: