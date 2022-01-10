طريقة حفظ عجينة البيتزا في فريزر الثلاجة لاستخدامها في كل الأوقات

طريقه حفظ عجينه البيتزا في فريزر الثلاجة تحظى البيتزا بحب الكثير من الصغار والكبار لا نها تعد من الأكلات المفضلة تحضر بحشوات مختلفة وأهم ما يميز البيتزا هو طعم العجينة فكلما كانت العجينة جيدة الصنع وتوافرت فيها كل المقادير بدقة نحصل على عجينة جيدة هشه ناعمة وقطنية و نحصل على البيتزا مستوية شهية ولذيذة من الممكن تجهيز عجينة البيتزا ولكن في بعض الأوقات تزيد الكمية المطلوبة جئنا لكم اليوم بطريقة سهلة لحفظ البيتزا لمدة تصل حتى شهرين في الثلاجة نتابع الطريقة سويا من خلال الأسطر الأتية.

طريقة حفظ عجينة البيتزا في فريزر الثلاجة

إذا رغبتي في تحضير و حفظ عجينة البيتزا في فريزر الثلاجة في أي وقت ما ولمدة طويلة بعد عجن العجينة جيدا بكل المواصفات والمقادير المطلوبة.

قومي بتقسيم العجينة إلى كور متوسطة الحجم ترك كور العجين حتى تختمر.

ثم تحفظ في أكياس نايلون نظيفة وجافة وضعي في كل كيس كورة بيتزا.

مع العلم احرصي على تفريغ الهواء من الكيس بشكل جيد حتى لا يتسبب في فساد العجينة.

عند الرجوع للاستخدام العجينة يجب أخراجها من الفريزر قبل الاستخدام على الأقل ب 6 ساعات.

بعد مرور الوقت الكافي تعجن باليدين وبعد تفرد العجينة على شكل دائرة في صينية وضعي عليها الحشوات المفضلة ثم اتركيها لمدة نصف ساعة حتى تختمر.

قومي بتحضير عجينة البيتزا بالطريقة المعروفة واتركيها حتى تختمر لمدة ساعة.

أخرجي العجينة واعجنيها قليلا حتى يخرج منها الهواء وتترك حتى تختمر لعشرون دقيقة مرة اخرى.

تقسم العجينة إلى كور متوسطة الحجم وتحفظ في كيس بلاستيك وتوضع في الفريزر لحين استخدامها مرة اخرى.

عندما تقررين استخدام العجينة قومي بأخراجها من الفريزر قبل ليلة حتى تذوب من الثلج تماما احرصي على عدم استخدام الميكرويف لإذابة الثلج.

لان الميكرويف يعمل على نضج أجزاء من العجينة ويترك الباقي متجمد.

عندما تصبح العجينة بدرجة حرارة الغرفة وأذيب منها الثلج ابدئي في عجنها مجددا ثم أفرديها وأكملي وضع الحشوات المطلوبة.

طريقة حفظ البيتزا في فريزر الثلاجة

بعد نضج البيتزا وتبرد تماما يفضل تقطيعها حتى لا تأخذ مكان كبير في الثلاجة ويسير من السهل استخراج الكمية المطلوبة حسب الحاجة. تحفظ قطع البيتزا في أكياس نايلون بعد أن تبرد حتى لا تتشكل رطوبة داخل الكيس مما يؤدي إلى فساد البيتزا بسرعة. إذا كنت ترغبين في حفظ بيتزا متعددة الحشوات يجب فصل كل نوع عن الأخر في التخزين.

في حالة العجلة ممكن استخراج البيتزا وتسخن في الميكروويف.