اعملي شوربة العدس على الطريقة المصرية بطعم ومذاق لذيذ للتدفئة أكثر من برد الشتاء

شوربة العدس الأصفر، في أجواء الشتاء التي تعرف بالشعور الدائم بالبرد، تبحث السيدات عن أهم الأكلات التي قد تساعد في تدفئة الجسم، والتي تكون مفيدة أيضًا لأسرتها، ومن أهم هذه الأطعمة والتي تعتبر هي أكلة الشتاء الأولي هي شوربة العدس اللذيذة، يحبها الكثير من الناس، وتطلب بشكل دائم، فهذه الأكلة قد تساعد بشكل كبير في مقاومة برد الشتاء ومنح الجسم النشاط المطلوب.

طريقة عمل شوربة العدس بكل سهولة

شوربة العدس من الأكلات الاقتصادية التي يحبها الكثير منا، وكل مكوناتها قد تكون متواجدة في كل المنازل فلا تحتاج إلى أي تكاليف، وطريقة تحضيرها أيضًا لا تحتاج إلى أي مجهود خلال دقائق تصبح جاهزة حتى يتم تناولها ساخنة ولذيذة، وطريقة عمل شوربة العدس كالآتي:

المكونات

كوب ونصف من العدس الأصفر.

حبتين من الجزر كبيرة الحجم.

واحدة من البصل متوسطة الحجم مقطعة.

أربع فصوص من الثوم.

حبة من الطماطم المقطعة.

ربع كوب من المكرونة الشعرية.

ملعقة من الكمون.

ملعقة من الملح صغيرة.

مكعب مرقة دجاج.

طريقة التحضير