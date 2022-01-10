نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اعملي شوربة العدس على الطريقة المصرية بطعم ومذاق لذيذ للتدفئة أكثر من برد الشتاء في المقال التالي
شوربة العدس الأصفر، في أجواء الشتاء التي تعرف بالشعور الدائم بالبرد، تبحث السيدات عن أهم الأكلات التي قد تساعد في تدفئة الجسم، والتي تكون مفيدة أيضًا لأسرتها، ومن أهم هذه الأطعمة والتي تعتبر هي أكلة الشتاء الأولي هي شوربة العدس اللذيذة، يحبها الكثير من الناس، وتطلب بشكل دائم، فهذه الأكلة قد تساعد بشكل كبير في مقاومة برد الشتاء ومنح الجسم النشاط المطلوب.
طريقة عمل شوربة العدس بكل سهولة
شوربة العدس من الأكلات الاقتصادية التي يحبها الكثير منا، وكل مكوناتها قد تكون متواجدة في كل المنازل فلا تحتاج إلى أي تكاليف، وطريقة تحضيرها أيضًا لا تحتاج إلى أي مجهود خلال دقائق تصبح جاهزة حتى يتم تناولها ساخنة ولذيذة، وطريقة عمل شوربة العدس كالآتي:
المكونات
- كوب ونصف من العدس الأصفر.
- حبتين من الجزر كبيرة الحجم.
- واحدة من البصل متوسطة الحجم مقطعة.
- أربع فصوص من الثوم.
- حبة من الطماطم المقطعة.
- ربع كوب من المكرونة الشعرية.
- ملعقة من الكمون.
- ملعقة من الملح صغيرة.
- مكعب مرقة دجاج.
طريقة التحضير
- قومي بتنقية العدس جيدًا وغسلة جيدًا.
- احضري وعاء وأضيفي به العدس، وأضيفي إليه الجزر بعد تقشيره، وتقطيعه، ثم اضيفي إليه البصلة بعد تقطيعها الى اربع اجزاء.
- أضيفي إليه فصوص الثوم.
- ثم أضيفي أيضًا الطماطم المقطعة.
- قومي بوضع كمية من المياه بحيث تغطي كل المكونات.
- ارفعي الوعاء على النار ثم اتركيه تمامًا حتى تنضج كل المكونات بشكل كامل وتصبح طرية جدًا، ويمكنك إضافة القليل من الماء إذا احتاج ذلك بحيث يتبقى به كمية بسيطة من الماء بعد النضج.
- اتركي المكونات حتى تبرد تمامًا.
- ضعي كل المكونات في الخلاط، وقومي بخلط كل المكونات مع بعض جيدًا.
- استمري في الخلط حتى يصبح ذات قوام كريمي بدون أي تكتلات.
- بعد الانتهاء أعيدي الخليط إلي إناء نظيف.
- قومي بإحضار مقلاة بها ملعقة من السمن، ثم ارفعيها على النار وقومي بتحمير الشعرية حتى الحصول على اللون الذهبي.
- ارفعي إناء العدس على النار، واتركيه حتى يسخن قليلًا ثم أضيفي إليه الشعرية، و اخفضي النار حتى تنضج الشعري داخل شوربة العدس.
- أضيفي إليه كل التوابل التي تم تجهيزها، وقلبي المكونات مع بعض جيدًا حتى يصبح طعمه متبل ولذيذ.
- بعد الانتهاء يمكنك رفع العدس من النار وتقديمه في الأطباق مع الخبز المحمص اللذيذ.
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