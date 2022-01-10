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عمر شويل - جدة بتتبيله وخلطة رهيبة اعملي الكفتة البانية على أصولها بطعم مقرمش ولذيذ - ثقفني
طريقة عمل كفتة بانيه، إذا كنتي تبحثين عن أكلات جديدة، وسريعة، فيمكنك القيام بعمل طريقة رائعة وهي كفتة بانية في المنزل، فهي أكلة مكوناتها بسيطة جدًا، وطريقة تجهيزها وتحضيرها لا تتعدى الدقائق، بالإضافة إلى أنها أكلة اقتصادية ومفيدة وسوف تنال إعجاب كل أفراد الأسرة، ولذلك قد جئنا إليكم بالطريقة بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.
طريقة عمل الكفتة بانية بطعم رائع وبكل سهولة
تتكون كفتة بانية من اللحم المفروم وبعض التوابل والمميزة التي تعطي لها طعم مميز، فهي تعتبر أكلة سهلة لكسر الروتين اليومي الأكلات التقليدية التي اعتدنا عليها، ولذلك فسوف يستمتع بها أولادك بمجرد تناولها، وطريقة تحضيرها كالآتي:
المكونات
- كيلو من اللحم المفرومة لعمل كمية مناسبة منها.
- عدد واحد بيضة فقط.
- نصف كوب من البقدونس المفروم.
- ملعقة واحدة من القرفة الناعمة.
- ربع ملعقة من الزنجبيل المطحون الناعم.
- رشه من الثوم البودرة.
- رشه من البصل البودرة.
- رشه من الزعتر.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.
- كمية وفيرة من الزيت.
- بيضة أخرى للتغطية
- كوب من البقسماط.
طريقة التحضير
- احضري اللحمة المفرومة.
- قومي بوضع اللحمة في الكبة.
- أضيفي إليها البيضة.
- ثم قومي بالخلط جيدًا حتى تتجانس كل كمية اللحمة معها بشكل كامل.
- أضيفي الملح، والفلفل الأسود، ثم أضيفي القرفة، والزنجبيل، مع إضافة الثوم والبصل البودرة.
- اخلطي المكونات مع بعض جيدًا، وإذا احتاجت الكفتة إلى التخشين بعض الشيء يمكنك إضافة القليل من البقسماط.
- استمري في دمج المكونات مع بعض، ثم اخرجي الخليط من الكبة.
- شكلي الكفتة أصابع أو كرات حسب الشكل المطلوب.
- احضري طبق وقومي بخفق بيضة به.
- ضعي علي البيضة رشه ملح، ورشة فلفل اسود.
- احضري طبق بجانبها وضعي به البقسماط.
- احرص مقلاة بها كمية وفيرة من الزيت.
- قومي بغمس الكفتة في البيضة ثم غطيها في البقسماط، بعد تسخين الزيت بشكل كامل، قومي بوضع الكفتة فيه بشكل مباشر.
- هكذا استمري حتى تنتهي الكميه التي قمتي بتجهيزها.
- اتركي ألكفته في الزيت و اخفضي النار تمامًا وذلك حتى تنضج من الداخل أيضًا.
- انتظري حتى الحصول على اللون الذهبي للكفتة من كل الجهات، حتى تصبح مقرمشة ولذيذة.
- أخرجي الكفتة على ورق مطبخ لامتصاص الزيت.
- ضعي في طبق التقديم طبقة من البقدونس وفوقها الكفتة، ويتم تقديمها بألف هنا وشفا وعادنًا ما يتم تناولها مع البطاطس المحمرة أو الشيبسي.
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