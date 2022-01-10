بتتبيله وخلطة رهيبة اعملي الكفتة البانية على أصولها بطعم مقرمش ولذيذ

طريقة عمل كفتة بانيه، إذا كنتي تبحثين عن أكلات جديدة، وسريعة، فيمكنك القيام بعمل طريقة رائعة وهي كفتة بانية في المنزل، فهي أكلة مكوناتها بسيطة جدًا، وطريقة تجهيزها وتحضيرها لا تتعدى الدقائق، بالإضافة إلى أنها أكلة اقتصادية ومفيدة وسوف تنال إعجاب كل أفراد الأسرة، ولذلك قد جئنا إليكم بالطريقة بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

طريقة عمل الكفتة بانية بطعم رائع وبكل سهولة

تتكون كفتة بانية من اللحم المفروم وبعض التوابل والمميزة التي تعطي لها طعم مميز، فهي تعتبر أكلة سهلة لكسر الروتين اليومي الأكلات التقليدية التي اعتدنا عليها، ولذلك فسوف يستمتع بها أولادك بمجرد تناولها، وطريقة تحضيرها كالآتي:

المكونات

كيلو من اللحم المفرومة لعمل كمية مناسبة منها.

عدد واحد بيضة فقط.

نصف كوب من البقدونس المفروم.

ملعقة واحدة من القرفة الناعمة.

ربع ملعقة من الزنجبيل المطحون الناعم.

رشه من الثوم البودرة.

رشه من البصل البودرة.

رشه من الزعتر.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

كمية وفيرة من الزيت.

بيضة أخرى للتغطية

كوب من البقسماط.

طريقة التحضير