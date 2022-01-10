اوعي تشتري النيوتلا تاني.. بكوب حليب اعملي كيلو نيوتلا في الخلاط بالبندق والسوداني بطعم خرافي زي الجاهزة

النوتيلا هي كريمة الكاكاو اللذيذة التي يحبها الأطفال و يعشقونها ويحبون تناولها مع العديد من الحلويات الأخرى ‏وهذه الكريم الذي لا تحتوي على الكيكة وبعض المكونات الأخرى التي تجعلها لذيذة وجذابه وكل من يتناول النوتيلا يحبه على الفور كما أنه يتم وضعها على العديد من الحلويات مثل التشيز كيك والكيك والبنكيك والكب كيك ‏والعديد من الاصناف الأخرى لأنها تعطيها رائحة البندق اللذيذة وفي نفس الوقت يكون طعمها رائع وجميل ومن خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة إعداد النوتيلا في المنزل بمكونات بسيطة.

‏مكونات إعداد النوتيلا في المنزل

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من خلال هذه الفقرة سنتحدث عن المكونات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كريمة النوتيلا في المنزل بطريقة سهلة وبسيطة وهذه المكونات هي:

علبة من القشطة الطازجة.

ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي.

ملعقتين كبيرتين من مسحوق كاكاو

كوب من الحليب البودرة.

ملعقة نسكافيه.

ملعقة من الفانيليا

نصف كوب سكر

مسحوق الكريم كراميل.

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طريقة إعداد كريمة النوتيلا في المنزل

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فيما يلي سنتحدث عن الخطوات التي نحتاج إليها حتى نستطيع إعداد كريمة النوتيلا في المنزل ‏وهذه الخطوات هي:

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نحضر جميع المكونات والقشطة والحليب و النشا والسكر والفانيليا والنسكافيه والكريم كراميل.

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‏ نضع جميع هذه المكونات داخل الخلاط الكهربائي ونترك في لمدة طويلة حتى تصبح متجانس ولها قوام يشبه قوام الزبادي والمكونات الكريم.

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‏ حتى يصبح القوام ثقيل نحضر برطمان زجاجي ونضع فيه الخليط الذي قمنا بإعداد بواسطة الخلاط.

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‏ تتميز هذه الكريمة أنها سهله الإعداد وفي نفس الوقت ‏تكون لذيذة ولها طعم رائع و تشبه التي نقوم بشرائها من الأسواق.

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هناك طرق أخرى يمكن استخدامها لإعداد النوتيلا في المنزل ولكن الأفضل أن اتبع الطرق التي لا ‏تحتوي على الكثير من المكونات او السعرات الحرارية التي يمكن أن تضر جسم الإنسان ‏ورغم أن أنوه إلى تحتوي على كمية كبيرة من السعرات الحرارية إلى أنه عندما نقوم ‏بإعدادها في المنزل فإنها تكون صحية أكثر وخالية من المواد الحافظة و المواد الصناعية لذلك تكون أقل خطرا من النوتيلا التي نقوم بشرائها من الخارج ‏والتي تكون مليئة المواد الصناعية التي تضر جسم الإنسان