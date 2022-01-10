طريقة عمل محشي الملفوف بالبرغل اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة

محشي الملفوف بالبرغل ، يعتبر نوع من أنواع المحشيات التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار ويحبوا تناوله في فصل الشتاء لأنه يعمل على تدفئة المعدة، ويبحث دائماً بعض الأشخاص على طريقة تحضير الملفوف بالبرغل بدلاً من الأرز لمرضي السكري، ويتكون هذا المحشي من مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل وطريقة تحضير سهلة وسريعة حيث أنه لا يأخذ الكثير من الوقت عند تحضيره، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير محشي الملفوف بالبرغل اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات محشي الملفوف بالبرغل

يتكون محشي الملفوف بالبرغل الليذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-

واحدة من رأس الملفوف.

حبة واحدة من البيض.

نصف كيلو لحم مفروم.

ربع كوب من البصل المفروم.

2 كوب من البرغل الخشن.

رشة من الفلفل الأسود.

ملعقة صغيرة من الملح.

2 ملعقة من زيت الزيتون.

ربع كوب من البقدونس المفروم.

4 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير محشي الملفوف اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-