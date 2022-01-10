نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل محشي الملفوف بالبرغل اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبساطة في المقال التالي
محشي الملفوف بالبرغل ، يعتبر نوع من أنواع المحشيات التي يحب تناولها الكثير من الصغار والكبار ويحبوا تناوله في فصل الشتاء لأنه يعمل على تدفئة المعدة، ويبحث دائماً بعض الأشخاص على طريقة تحضير الملفوف بالبرغل بدلاً من الأرز لمرضي السكري، ويتكون هذا المحشي من مكونات سهلة ومتوفرة في كل منزل وطريقة تحضير سهلة وسريعة حيث أنه لا يأخذ الكثير من الوقت عند تحضيره، لذلك سوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على طريقة تحضير محشي الملفوف بالبرغل اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.
مكونات محشي الملفوف بالبرغل
يتكون محشي الملفوف بالبرغل الليذيذ من بعض المكونات التي تعطيه مذاق رائع وشهي وهي كالآتي:-
- واحدة من رأس الملفوف.
- حبة واحدة من البيض.
- نصف كيلو لحم مفروم.
- ربع كوب من البصل المفروم.
- 2 كوب من البرغل الخشن.
- رشة من الفلفل الأسود.
- ملعقة صغيرة من الملح.
- 2 ملعقة من زيت الزيتون.
- ربع كوب من البقدونس المفروم.
- 4 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم.
طريقة التحضير
سوف نتعرف على طريقة تحضير محشي الملفوف اللذيذ في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة وهي كالتالي:-
- تحضير وعاء ونضع به البرغل ونضع عليه ماء ساخن لمدة نصف ساعة حتي يصبح طري.
- قومي بعد ذلك بتحضير إناء ونضع به الماء ونضعه على النار ونتركه حتي يغلي ثم نضيف اوراق الملفوف ونتركها لمدة دقيقتين.
- ثم بعد ذلك تحضير إناء ونضع به اللحمة المفرومة والبصل المفروم والبرغل والبقدونس المفروم والبيض والملح والفلفل الأسود ونقلب المكونات جيداً.
- نضع أوراق الملفوف المسلوقة علي الصينية وإزالة الجزء الناشف ثم نضع كمية من الحشوة على الورقة ونلفها جيداً ونضعها في حلة مدهونة بقليل من الزيت.
- تحضير مقلاة ونضعها على النار ونضع بها زيت الزيتون ومعجون الطماطم ونتركها لمدة دقيقة حتي تغلى وتتسبك.
- قومي بخفق معجون الطماطم مع كوبين من الماء ثم نسكب الخليط على الملفوف ونغمره جيداً بالخليط ويمكن إضافة المزيد من الماء عند الحاجة.
- ثم نقوم بوضع الحلة المغطاة على نار عالية حتي تغلي ثم تخفض النار ونتركها لمدة ساعة إلا ربع حتي ينضج جيداً.
- نضع الملفوف في طبق التقديم وتقديمه بالهنا والشفا بجانب طبق الملوخية والمخللات والخبز واللحم بالهنا والشفا.
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