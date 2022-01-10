اصنعي كيكة الجزر والجوز كيك لذيذ ومغذي جداً وبأبسط المكونات

تٌعد كيكة الجزر والجوز ، من ألذ أنواع الكيك هشة وجميلة وتحتوي على مكونات مغذية جداً ومفيدة، منها الجزر وأيضاً الجوز الذي يحتوي على قيمة غذائية عالية جداً، ويعد الكيك من أشهي الحلويات التي تقدم في فصل الشتاء بجانب المشروبات الساخنة، وتعد من أفضل الوجبات المغذية بالنسبة للأطفال لاحتوائها على مكونات مفيدة مثل البيض والحليب، ويعد تحضيرها داخل المنزل من أشهي وأبسط الأمور، حيث توجد أنواع كثيرة من الكيك مختلفة ومتنوعة ويمكن تقديمه سادة أو مضاف إليه بعض من المكونات الأخرى التي تعطي له نكهات جميلة ومختلفة، ويعتبر تحضيره بالمنزل شيء رائع وجميل وأفضل من شراء الكيك الجاهز أو المعلب الذي قد يحتوي على بعض من المواد الحافظة، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كيكة الجزر والجوز كيك مفيد ومغذي جداً.

مكونات عمل كيكة الجزر والجوز

مكونات الكيك سهلة وبسيطة وهي كما يلي:ـ

4 بيضات.

كوب ونصف سكر.

1 كوب من الحليب.

كوب من الزيت.

2 كوب ونصف من الدقيق.

2 ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا الجافة البودر.

2 كوب من الجزر المبشور.

كوب من الجوز المجروش.

ملعقة صغيرة قرفة.

للتزيين

سكر بودر.

طريقة التحضير

يتم تحضير كيكة الجزر والجوز من خلال خطوات سهلة هي كما يلي:ـ

في وعاء عميق نقوم بإضافة البيض والسكر ثم نخفق المكونات باستخدام المضرب الكهربائي، حتي يصبح الخليط كريمي وفاتح اللون. ثم نقوم بإضافة الحليب والزيت ونخفق المكونات مرة أخرى لمدة عشر دقائق حتي تتجانس المكونات. نقوم بنخل الدقيق والبيكنج بودر والفانيليا ثم نضيف خليط الدقيق إلي الخليط السابق ونخفق المكونات على سرعة بطيئة حتي يختفي الدقيق تماماً. ثم نقوم بإضافة الجزر المبشور والجوز والقرفة ونقلب المكونات باستخدام الملعقة من أسفل إلي أعلي، حتي تتجانس جميع المكونات. نسكب خليط الكيك في قالب ذو فتحة في المنتصف مدهون بالزيت من جميع الجوانب.

طريقة التسوية

ندخل الكيكة في فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية حتي تنضج تماماً.

نخرج الكيك من الفرن ونتركه حتي يبرد تماماً، ثم نقوم بقلب الكيك في طبق التقديم .

يرش الكيك بالسكر البودر ثم يقطع ويقدم بالهنا والشفا.

فوائد الجزر للجسم

يحتوي الجزر على العديد من الفوائد الهامة للجسم ومن أهمها ما يلي:ـ