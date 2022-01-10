بطريقة عبقرية حولي الثوم والبصل والطماطم والبابريكا إلي بودر في 5 دقائق مش هتشريهم من بره تاني

نلاحظ الآن انتشار ‏التوابل التي يتم اعدادها من منتجات طبيعية وبعد ذلك تشفي بها واستخدامها مع الأكلات الوصفات الطبيعية مثل الطماطم البودرة وثوم بودرة البصل بودرة و التي يتم استخدامها في معظم الوصفات تقريبا من خلال هذا المقال سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلالها إعداد الثوم البودرة وطريقة البصل البودرة وطريقة الطماطم البودرة المكونات التي نحتاج إليها في عمل هذه التوابل.

‏طريقة إعداد الثوم البودرة

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من خلال النقاط التالية سنتحدث عن الطريقة التي يمكن من خلال إعداد الثوم البودرة وهذه الطريقة:

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نحضر راس ثوم كبير بعد ذلك نقوم بتقشير الثوم جيدا.

عندما نحصل على فصوص الثوم نحضر صينية كبيرة ونقوم بتوزيع فصوص الثوم عليها كل ما كانت كمية فصوص الثوم أكبر كلما استطاعنا إعداد كمية أكبر من الثوم.

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‏ بعد ذلك نحضر صينية كبيرة ونضع فيها ملعقة من الفلفل الأسود ملعقة من الملح وملعقة من الريحان و فصوص الثوم.

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‏ ندخل الصينية التي تحتوي على التوابل فصوص الثوم إلى المايكرويف ونضعها لمدة ‫1\4‬ ساعة تقريبا حتى نلاحظ أن الثوم قد جافة تماما نخرج ‏الثوم من المايكرويف بعد ذلك نجمع كل المكونات الموجودة داخل الصينية ونضعها داخل المطعم الكهربائية حتى نقوم بعمل الثوم البودرة يمكن استبدال خطوط المايكرويف وضع الثوم في الشمس.‬

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طريقة إعداد البصل بودرة

لا يوجد اختلاف كبير في الطريقتين ولكن سنتحدث أيضا عن خطوات إعداد البصل فيما يلي:

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نحضر حبة كبيرة من البصل نقوم بتقشير هذه الحبة ‏بعد ذلك نقوم بتقطيع إلى قطع صغيرة.

ونحضر ‏صينية كبيرة نضع فيها قطع البصل و ملعقة من الثوم البودرة و ملعقة من الفلفل الأسود ملعقة من الملح ونضع الصينية داخل المايكرويف لمدة ‫1\4‬ ساعة أيضا بعد ذلك نخرج الصينية من المايكرويف نجد أنها أصبحت جافة تماما نجمع المكونات الموجودة داخل المايكرويف.‬

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‏ نضعها داخل المطعم الكهربائية حتى نستطيع إعداد البصل البودرة.

طريقة إعداد الطماطم البودرة

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لا تختلف الطريقة كثيرا عن طريقة إعداد الثوم البودرة و البصل بودرة فقط علينا استبدال البصل والثوم بالطماطم واتبع نفس الخطوات.