نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تنجح وصفة فراخ تكا المشوية في المنزل بالخطوات زي بتاعة بره في المقال التالي
فراخ تكا للمشوية من أشهى أنواع الفراخ التي يمكن أن تتذوقها وتكون طريقة أعدادها على أساس الطريقة الهندية ويعرف دجاج تكا بأنه حار ومتبل جيدا وهي من الوجبات اللذيذة لمحبين المذاق الحار وسوف نقوم بتوضيح طريقة عملها من خلال هذا المقال.
طريقة تنجح وصفة فراخ تكا المشوية
أن اعداد فراخ تكا يكون غير الطريقة المصرية حيث عند أعداده يتم تقطيع الفراخ إلى أربع أقسام صغيرة لذلك فعند أعدادها لا تأخذ وقت أثناء التسوية إلى جانب أنها حارة جدا وتتكون طريقة عمل الفراخ من خلال المكونات التالية:-
مكونات فراخ تكا للمشوية
- ٢ دجاجة مخليه تماما من الجلد.
- ملعقة صغيرة من الزيت.
- ٣ ملاعق من صلصة الطماطم.
- نصف كوب زبادي.
- ملعقة زنجبيل.
- ٤ ملاعق زيت زيتون.
- ٢ ملعقة بابريكا.
- ملعقة كمون.
- ملعقة كزبرة.
- ٢ ملعقة ملح.
- ٤ فصوص ثوم مهروسة.
- نصف ملعقة زعفران.
- ٢ ملعقة خل.
- ٢ ملعقة شطة.
خطوات إعداد فراخ تكا للمشوية
يتم إعداد فراخ تكا للمشوية بأبسط المكونات التي قمنا بذكرها وحتى نقوم بإعداده بطريقة سهلة وسريعة لا تأخذ وقت أو مجهود يجب علينا اتباع الخطوات التالية:-
- نحضر الدجاج ونقوم بغسله جيدا بمحلول من الليمون والخل والملح.
- الحرص على أن تكون الدجاجة متوسطة الحجم أو صغيرة.
- نقوم بتقسم الدجاجة إلى أربع أقسام ونقوم بعمل فتحات فيها للتشرب من التتبيلة التي نقوم بإعدادها.
- نحضر وعاء كبير نضع به الدجاج ثم نقوم بوضع الخل عليها ونقوم بتدليكها جيدا بالخل ثم نقوم بإضافة المكونات التي قمنا بذكرها مثل الزعفران والشطة والثوم والكزبرة والكمون والبابريكا والملح وزيت الزيتون والزنجبيل والزبادي نقوم بتقليب الفراخ جيدا في التتبيلة.
- نترك الفراخ بها لمدة ٤ ساعات أو ليلة كاملة في التتبيلة ونضعها في الثلاجة.
- نخرج الدجاج من الثلاجة ونتركه حتى يصل إلى درجة حرارة الغرفة ونقوم بإحضار صينية ونضع بها الدجاج.
- نسخن الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة ونقوم بوضع الصينية بها بدون تغطية.
- بعد نصف ساعة نخرجها ونتأكد من سواها.
- نضع الفحم على النار ونضعه في طبق في وسط صينية الفراخ ونطفاها بواسطة نقاط الزيت ونقوم بتغطية الصينية.
- بعد ذلك نقوم بتقديمها في أطباق مسطحة مع الأرز والسلطة الخضراء وبالهناء والشفاء.
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