طريقة تنجح وصفة فراخ تكا المشوية في المنزل بالخطوات زي بتاعة بره

فراخ تكا للمشوية من أشهى أنواع الفراخ التي يمكن أن تتذوقها وتكون طريقة أعدادها على أساس الطريقة الهندية ويعرف دجاج تكا بأنه حار ومتبل جيدا وهي من الوجبات اللذيذة لمحبين المذاق الحار وسوف نقوم بتوضيح طريقة عملها من خلال هذا المقال.

طريقة تنجح وصفة فراخ تكا المشوية

أن اعداد فراخ تكا يكون غير الطريقة المصرية حيث عند أعداده يتم تقطيع الفراخ إلى أربع أقسام صغيرة لذلك فعند أعدادها لا تأخذ وقت أثناء التسوية إلى جانب أنها حارة جدا وتتكون طريقة عمل الفراخ من خلال المكونات التالية:-

مكونات فراخ تكا للمشوية

٢ دجاجة مخليه تماما من الجلد.

ملعقة صغيرة من الزيت.

٣ ملاعق من صلصة الطماطم.

نصف كوب زبادي.

ملعقة زنجبيل.

٤ ملاعق زيت زيتون.

٢ ملعقة بابريكا.

ملعقة كمون.

ملعقة كزبرة.

٢ ملعقة ملح.

٤ فصوص ثوم مهروسة.

نصف ملعقة زعفران.

٢ ملعقة خل.

٢ ملعقة شطة.

خطوات إعداد فراخ تكا للمشوية

يتم إعداد فراخ تكا للمشوية بأبسط المكونات التي قمنا بذكرها وحتى نقوم بإعداده بطريقة سهلة وسريعة لا تأخذ وقت أو مجهود يجب علينا اتباع الخطوات التالية:-