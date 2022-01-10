طريقة الأزر الأخضر بوصفات متنوعة ومختلفة

طريقة الأزر الأخضر بوصفات متنوعة يعتبر من اهم الأطباق الرئيسية التي يفضل تواجدها على سفرة الطعام فالجميع يحبونه ويفضلونه سواء كان كبار أو صغار، وذلك بطرق إعداده وتحضيره المختلفة ومذاقه الشهي، حيث يمكن تقديمه بطرق مختلفة وذلك على حسب نوع الطبق الذي يقدم بجانبة سواء دجاج أو لحوم أو اسماك، حيث يتم إعداد الأرز وتحضيره بطرق مختلفة فيمكن تحضير تحضير الأرز المعمّر أو الأرز بالخلطة أو تناوله كطعام للتحلية مثل الأرز باللبن فتوجد أنواع اخرى كثيرة للأرز يمكن لربات البيوت التنوع فيها على سفرتها وفى العزومات والمناسبات، حيث تعمل الأمهات على تلوين الأرز كي تجذب أطفالها لتناوله والاستمتاع بمذاقة المميز اللذيذ، فتقوم ربة المنزل بتقديم ذلك الطبق حتى تجدد من شكل سفرتها وتكون بنفس الوقت قدمت لأسرتها شكل مختلف ومفيد للأرز وبطعم ومذاق مميز كما يمكن التعرف على تحضير أرز كابلي بالدجاج وسيتم التوضيح من خلال موقع ثقفني عن طريقة الأزر الأخضر وأرز أخضر بالبازيلاء والجزر.

طريقة الأزر الأخضر

المكونات

ملعقتان كبيرتان من الزيت والسمنة.

ربع ملعقة صغيرة من الكركم.

قرن من الفلفل الأخضر.

فصان من الثوم.

نصف حزمة بقدونس.

نصف حزمة نعناع الأخضر.

نصف حزمة كزبرة.

كوبان من الأرز الحبة الطويلة.

ربع كوب من الزبيب والكاجو.

طريقة التحضير

القيام بغسل الأرز عدة مرات ثم نقعه في الماء الدافئ المملح لمدة خمس عشرة دقيقة. يتم وضع كل من الكركم والفلفل والثوم والنعناع والبقدونس والكزبرة في الخلاط ثم تشغيل على سرعة متوسطة إلى أن يصبح الخليط ناعم وبعد ذلك إضافة القليل من الماء إذا احتاج الأمر. القيام بوضع كل من ستة إلى ثمانية أكواب من الماء وملعقة كبيرة من الملح وملعقة كبيرة من الزيت في حله واسعه وتركه يغلي على نار قوية ثم تصفية الأرز من الماء المنقوع فيه وإضافته على الماء ثم تركه يغلي إلى أن يتضاعف حجم الحبة لا تتركه ينضج تماما ثم تصفية الأرز مباشرة من ماء السلق. يتم تسخين السمنة والزيت في حله واسعه ثم قلي الكاجو إلى أن يصبح لونه مائل إلى ذهبي غامق ثم وضعه في طبق جانبا. القيام بقلي الزبيب إلى أن تنتفخ الحبات في نفس الحلة ثم وضعه في الطبق جانبا. يتم وضع خليط الأعشاب الأخضر في نفس الحلة ثم تسخينه على نار متوسطة إلى أن يبدأ بالغليان. القيام بإضافة الأرز ثم تقليبه بخفة إلى أن يختلط الأرز مع الخليط الأخضر. يتم إضافة ربع كوب من الماء المغلي ثم تغطية الحلة وتركه يطهى على نار هادئة لمدة خمس عشرة دقيقة. القيام بتقليب الأزر بشوكة ثم سكبه في طبق التقديم ثم تزينه بالزبيب والكاجووتقديمه مباشرة.

أرز أخضر بالبازيلاء والجزر

المكونات

الأرز.

الزيت.

البصل، والجزر.

البسلة المسلوقة.

البقدونس.

الشبت.

الكزبرة الخضراء.

الملح.

طريقة التحضير