الطريقة الأصلية لعمل الفتة والصلصة المصرية في المنزل أحلى طشة فتة في الكون

الطريقة الأصلية لعمل الفتة والصلصة نستعرضها معكم حيث أن الفتة المصرية من الأكلات الدسمة والتي تحتوي على عناصر غذائية عالية، وهي عبارة عن الأرز الأبيض المصري واللحمة الضاني أو البتلو، كما يتم إضافة الثوم والصلصة فيها، وهي أكلة يفضل أكلها في عيد الأضحى عند المصريين، كما أنها أصبحت مشهورة في الدول العربية في الفترة الأخيرة وذلك بسبب طعمها المميز ووجود الكثير من العناصر الغذائية فيها.

الطريقة الأصلية لعمل الفتة والصلصة

يوجد العديد من الطرق لعمل فتة مصرية والتي سنقوم بعرض بعض هذه الطرق ومت ضمنها الطريقة التقليدية للمصريين ومكوناتها كالتالي:

كيلو جرام من اللحم الضاني أو البتلو.

أربعة فصوص من الثوم.

خبز بلدي محمص.

ثلاثة ملاعق كبيرة من الخل الأبيض.

عدد إثنين من كوب الأرز وهو ما يعادل ٤٥٠ جرام.

يتم وضع فلفل أسود حسب الرغبة

ملح وشطة.

طريقة تحضير الفتة

يتم تقطيع اللحم على شكل مكعبات، ويتم سلقة في وعاء وتغطيته حتى ينضج اللحم بصورة كبيرة، ويتم تصفيته من الشوربة ويوضع جانباً.

يتم تحميص الخبز البلدي ووضعه في صينية ويدهن بالزيت ويرش عليه الملح ويتم وضعه في الفرن ويجب أن يكون مقطع قطع مربعة ويتم وضعه في إناء عميق.

يتم وضع كوب من شوربة اللحمة المسلوقة على الخبز المحمص.

يتم طبخ الأرز الأبيض ووضعه فوق الخبز المحمص.

يجب تتبيل الأرز بكمية جيدة من الفلفل الأسود.

يتم فرك الثوم لقطع صغيرة، ويتم تحميره في الزيت ليصير ذهبي اللون، بعدها يتم إضافة الخل فوق الأرز.

ويتم وضع صلصة الطماطم المطبوخة فوقه.

ويتم وضع اللحمة المسلوقة فوق الأرز ويتم تقديمه ساخناً.

طريقة تحضير صلصة الفتة المصرية

المكونات:

عدد اثنين من البصل المفروم ناعم.

ملعقة من الثوم المفروم كبيرة.

عدد اثنين معلقة من صلصة الطماطم الكبيرة.

نصف كيلو طماطم معصورة.

نصف ملعقة من الكمون صغيرة

نصف ملعقة من الكزبرة صغيرة.

بهارات ملح وفلفل وشطة.

طريقة التحضير: