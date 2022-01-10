طريقة عمل الارز باللبن على الطريقة الشامية السورية والتركية اللذيذة والرائعة وصفات جديدة وشهية

الارز باللبن او الارز بالحليب من اطباق الحلويات اللذيذة والبسيطة فى نفس الوقت فى مكوناتها. ولكن ذات قيمة غذائية عالية لصحة الانسان. ويمكن اعداد الارز باللبن بعدة طرق مختلفة. حيث ان كل بلد من البلدان العربية تختلف فى طريقة الاعداد للأرز باللبن او الارز بالحليب. كما ان الارز بالحليب واللبن من الأطباق الشرقية المميزة والشهية الشهية. وتحتوي على العديد من الفوائد والعناصر الغذائية المفيدة وتقدم فى معظم المناسبات والعزائم. وسوف نوضح فى الخطوات التالية طريقة عمل الارز باللبن بعدة وصفات سواء بالطريقة الشاكية أو التركية المميزة.

طريقة عمل الارز باللبن على الطريقة التركية

مكونات الارز باللبن بالطريقة التركية

كوبان من الأرز.

ثم ست أكواب من اللبن.

مع كوب ونصف من السكر.

ملعقة من الفانيليا.

ايضا ثلاث ملاعق من النشا.

ثم حبتان من البيض المخفوق.

طريقة التحضير اللازمة

غمر الارز فى ماء مغلى ونسلقها حتى يقارب على النضج.

تصفية الارز من الماء ونضعه جانبا.

فى وعاء اخر نضع اللبن على نار عالية حتى يغلى ثم نضيف السكر والفانيليا وتهدئة النار حتى يغلى مع التقليب.

اضافة الارز الى الحليب مع التقليب حتى يغلى.

اذابة النشا فى كوب من الحليب ثم اضافة البيض مع الخفق بالمضرب الكهربائى.

بعد ذلك اضافة مزيج البيض الى مكونات الارز والحليب مع التقليب حتى يصبح القوام سميك ومتماسك.

ترفع المكونات من على النار وتفرغ فى اطباق الفرن اى اطباق تصلح للفرن او علب الالمنيوم الخاصة بالفرن.

يتم تسخين الفرن على 180 درجة ثم ندخل اطباق الارز باللبن فى الفرن.

تترك الأطباق في الفرن حتى تأخذ اللون الذهبى ربع ساعة.

ثم نخرج الأرز باللبن من الفرن ويترك حتى يهدأ ثم نضعة فى الثلاجة حتى يصبح باردا.

ونرش علية بعض المكسرات والفستق حسب الرغبة ويقدم بعد ذلك وبصحة وعافية

طريقة عمل الارز باللبن على الطريقة السورية الشامية

مكونات الارز باللن على الطرية السورية

كوبان ونصف من الأرز.

ثم كوب ونصف من السكر.

كوب من الفستق الحلبي الناعم.

نصف كوب من ماء الزهر.

ملعقة من المستكة العربية.

لتر ونصف من الحليب.

أربع ملاعق من النشا.

طريقة التحضير