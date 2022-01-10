فكرة عبقرية لتفصيص البسلة بسرعة الصاروخ هتعملي 10 كيلو بسلة في دقائق بدون تعب أو مجهود

الجميع يحب البازلاء بشكل خاص في فصل الشتاء لذلك تقوم الأمهات بشراء كميات كبيرة من البازلاء ‏حتى تقوم بتخزينها لفترة طويلة طوال العام لأنها في هذا الوقت يكون لها سعر منخفض كما أنها تكون طازجة وهذا هو الموسم الأساسي لها حتى تتكاثر ‏وكما نعلم أن الطريقة الوحيدة لتخزين هذا النبات هي وضعه داخل الفريزر حتى يبقى لفترة طويلة يمكن أن تصل إلى سنوات ولكن عندما نقوم بشراء يكون يحتوي على قشرة من الخارج من الصعب التخلص من هذه القشرة إلى كل واحدة على حده وهذا يستهلك وقتا طويلا وعندما تقوم الأم بشراء ‏كميات كبيرة من فإنها تستغرق وقتا طويلا جدا حتى تتخلص من كل هذه القشور وذلك من خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة سهلة يمكن من خلالها التخلص من القشور البازلاء دون أن يحتاج إلى الكثير من الوقت.

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طريقة التخلص من قشور البازلاء

تغطي البازلاء ‏من الخارج قشور تشبه القصور الموجودة في الفول ‏وحتى نحصل على الثمار لابد من التخلص من هذه القشور وهي من السهل التخلص منها لكن عندما تكون موجودة في المنزل كميات كبيرة يكون من غير المنطقي إزالة جميع هذه القشور كل واحدة على حده لذلك لابد من استخدام طريقة أخرى تعمل على التخلص من جميع هذه القشور دون أن يستهلك وقت طويلًا.

التخلص من قشور البازلاء

البازلاء ‏احد الخضروات اللذيذة التي يتم إضافتها للعديد من أصناف الطعام وذلك لأنها لذيذة و تحتوي على العديد من الفيتامينات والفوائد والمعادن المهمة لذلك من خلال هذه الخطوات سنتحدث عن طريقة تقشيرها والتخلص من الأشياء التي تغطيها بطريقة سهلة:

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