نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حضري كرات اللحم بالبطاطس بنكهة البقدونس بمذاق رائع ولذيذ جداً في المقال التالي
كرات اللحم بالبطاطس ، هي وجبة خفيفة ولذيذة جداً عبارة عن اللحم المفروم مخلوط ببعض من البهارات ونكهة البقدونس اللذيذة، يتم تغطيتها بخليط من البطاطس المسلوق لها مذاق رائع وجميل جداً، وتعد من الأكلات الشهية الخفيفة التي يمكن تقديمها كوجبة عشاء خفيفة مع بعض من أنواع السلطات المختلفة، أو يمكن تقديمها في الغداء كوجبة جانبية بجانب العديد من الأطباق المختلفة، فهي من ألذ وأشهي الأطباق اللذيذة والمغذية جداً وتعتبر من الوجبات اللذيذة المحببة لدي الأطفال، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كرات اللحم بالبطاطس بنكهة رائعة وجميلة جداً.
مكونات عمل كرات اللحم بالبطاطس
تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ
- 1 كيلو جرام من البطاطس.
- لتر من الماء للسلق.
- ثلاث ملاعق كبيرة زبدة.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- ملعقة صغيرة ملح.
- كوب من الجبن المبشور.
لخليط اللحم
- 400 جرام لحم مفروم.
- 3 فصوص من الثوم المهروس.
- بصلة مبشورة.
- 2 ملعقة كبيرة من البقسماط.
- ملعقة صغيرة ملح.
- ملعقة صغيرة بابريكا.
- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.
- 4 ملاعق كبيرة زيت.
- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.
- بيضة.
- زيت للقلي.
للتغطية
- كوب من الدقيق.
- 2 بيضة مخفوقة مع نصف ملعقة صغيرة ملح.
- كوب من البقسماط.
طريقة التحضير
يتم تحضير كرات اللحم بالبطاطس بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ
- نقوم بوضع وعاء على النار ونضع به البطاطس بعد تقشيرها والماء ثم نقوم بسلق البطاطس على النار حتي يغلي وينضج تماماً.
- ثم نقوم بتصفية البطاطس من الماء جيداً ثم نقوم بهرس حبات البطاطس باستخدام شوكة حتي تصبح ناعمة جداً.
- نضيف إليها الزبدة ونخلط المكونات حتي تتجانس تماماً، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والجبن المبشور والبقدونس ونخلط المكونات جيداً.
طريقة تحضير خليط اللحم
- نضع اللحم المفروم في وعاء ثم نضيف إليه البصل المبشور والثوم المفروم والملح والفلفل الأسود والبابريكا.
- ثم نضيف البقسماط ونقلب المكونات ثم نضيف البقدونس المفروم وأربع ملاعق من الزيت ثم نضيف بيضة ونخلط المكونات جيداً حتي يصبح الخليط متماسك.
- نشكل الخليط على شكل كرات صغيرة ثم نقوم بقليها في الزيت الساخن حتي تأخذ اللون الذهبي.
- ثم نحضر خليط البطاطس السابق الذي تم تجهيزه وندهن اليدين بالزيت، ونقوم بأخذ جزء من الخليط ونضع داخله كرة من كرات اللحم.
- ثم نغلق عليها البطاطس جيداً حتي تصبح على شكل كرة مغلقة، ثم نكرر ذلك مع كل الكمية حتي الانتهاء منها.
- نقوم بوضع كرات اللحم المغطاة بخليط البطاطس في الدقيق ثم في البيض المخفوق مع الملح ثم في البقسماط حتي تغطى به تماماً.
- تقلي كرات اللحم في زيت ساخن ووفير على درجة حرارة عالية حتي يأخذ اللون الذهبي.
- نخرجها على ورق المطبخ حتي تجف تماماً من الزيت، ثم تقدم ساخنة بالهنا والشفا.
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