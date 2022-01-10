حضري كرات اللحم بالبطاطس بنكهة البقدونس بمذاق رائع ولذيذ جداً

كرات اللحم بالبطاطس ، هي وجبة خفيفة ولذيذة جداً عبارة عن اللحم المفروم مخلوط ببعض من البهارات ونكهة البقدونس اللذيذة، يتم تغطيتها بخليط من البطاطس المسلوق لها مذاق رائع وجميل جداً، وتعد من الأكلات الشهية الخفيفة التي يمكن تقديمها كوجبة عشاء خفيفة مع بعض من أنواع السلطات المختلفة، أو يمكن تقديمها في الغداء كوجبة جانبية بجانب العديد من الأطباق المختلفة، فهي من ألذ وأشهي الأطباق اللذيذة والمغذية جداً وتعتبر من الوجبات اللذيذة المحببة لدي الأطفال، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا الكرام طريقة عمل كرات اللحم بالبطاطس بنكهة رائعة وجميلة جداً.

مكونات عمل كرات اللحم بالبطاطس

تتكون هذه الوصفة من مكونات بسيطة هي كما يلي:ـ

1 كيلو جرام من البطاطس.

لتر من الماء للسلق.

ثلاث ملاعق كبيرة زبدة.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة ملح.

كوب من الجبن المبشور.

لخليط اللحم

400 جرام لحم مفروم.

3 فصوص من الثوم المهروس.

بصلة مبشورة.

2 ملعقة كبيرة من البقسماط.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة بابريكا.

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود.

4 ملاعق كبيرة زيت.

2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

بيضة.

زيت للقلي.

للتغطية

كوب من الدقيق.

2 بيضة مخفوقة مع نصف ملعقة صغيرة ملح.

كوب من البقسماط.

طريقة التحضير

يتم تحضير كرات اللحم بالبطاطس بخطوات سهلة هي كما يلي:ـ

نقوم بوضع وعاء على النار ونضع به البطاطس بعد تقشيرها والماء ثم نقوم بسلق البطاطس على النار حتي يغلي وينضج تماماً. ثم نقوم بتصفية البطاطس من الماء جيداً ثم نقوم بهرس حبات البطاطس باستخدام شوكة حتي تصبح ناعمة جداً. نضيف إليها الزبدة ونخلط المكونات حتي تتجانس تماماً، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والجبن المبشور والبقدونس ونخلط المكونات جيداً.

طريقة تحضير خليط اللحم