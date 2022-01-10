نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة عمل صابون الخيار الطبيعي للترطيب بمكونات بسيطة وترطيب مثالي للبشرة في المقال التالي
صابون الخيار الطبيعي للترطيب ، يبحث الكثيرين عن طرق طبيعية للترطيب بدلا من استعمال الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ولها العديد من الآثار الجانبية، كما أن هذه الصابونة تعد من أفضل الوصفات التي تساعد على زيادة كمية الماء بالبشرة وتعمل على تنقية البشرة، كما أنها تحتوي على مكونات طبيعية تماما ومفيدة لجميع أنواع البشرة سواء الدهنية أو الجافة، ولكنها مفيدة أكثر للبشرة الجافه لاحتوائها على الخيار الذي يعد مرطب طبيعي للبشرة وتعطي أفضل النتائج عند مداومة الاستعمال، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صابون الخيار الطبيعي للترطيب.
مكونات صابون الخيار الطبيعي للترطيب
تتكون هذه الصابونة من مكونات طبيعية تماما ولا تحتوي على أية مركبات كيميائية وهي مفيدة لجميع انواع البشرة ومكوناتها كالتالي:
- ثمرة خيار واحدة.
- مقدار 6 ملاعق ماء ورد.
- صابونة جلسرين.
- ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون (لأصحاب البشرة الجافه فقط).
طريقة التحضير
سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صابون الخيار الطبيعي للترطيب وطريقة تحضيره كالتالي:
- نقوم ببشر صابونة الجلسرين بشرا صغيرا.
- ثم نقوم بوضع كلا من بشر صابونة الجلسرين وملعقتي زيت الزيتون وستة ملاعق ماء الورد في إناء.
- ثم نقوم بوضع الإناء على نار هادئة جدا حتى يذوب بشر الصابون تماما ويتجانس مع باقي المكونات.
- بعد ذلك نقوم ببشر ثمرة الخيار بشرا ناعما ونحتفظ بالماء الذي يخرج من ثمرة الخيار ولا نهدره.
- وعندما تذوب صابونة الجلسرين وتتجانس مع بقية المكونات نقوم بإضافة ثمرة الخيار المبشورة مع الماء الذي قد يخرج منها.
- ثم نقلب الخليط مع بعضه جيدا لمدة دقيقة ونصف على نار هادئة تماما.
- بعد ذلك نقوم برفع الخليط من على النار ونتركه جانبا حتى يبرد قليلا.
- ثم نقوم بصب الخليط قبل أن يتصلب في قوالب بشكل مربع أو أي عبوة بلاستيكية تصلح لأن تكون قالبا.
- بعد ذلك ندخلها الثلاجة حتى يقسو قوامها ويتصلب.
- ثم تكون بعد ذلك جاهزة للاستخدام.
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