طريقة عمل صابون الخيار الطبيعي للترطيب بمكونات بسيطة وترطيب مثالي للبشرة

صابون الخيار الطبيعي للترطيب ، يبحث الكثيرين عن طرق طبيعية للترطيب بدلا من استعمال الكريمات التي تحتوي على مواد كيميائية ولها العديد من الآثار الجانبية، كما أن هذه الصابونة تعد من أفضل الوصفات التي تساعد على زيادة كمية الماء بالبشرة وتعمل على تنقية البشرة، كما أنها تحتوي على مكونات طبيعية تماما ومفيدة لجميع أنواع البشرة سواء الدهنية أو الجافة، ولكنها مفيدة أكثر للبشرة الجافه لاحتوائها على الخيار الذي يعد مرطب طبيعي للبشرة وتعطي أفضل النتائج عند مداومة الاستعمال، وسنقدم لكم فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صابون الخيار الطبيعي للترطيب.

مكونات صابون الخيار الطبيعي للترطيب

تتكون هذه الصابونة من مكونات طبيعية تماما ولا تحتوي على أية مركبات كيميائية وهي مفيدة لجميع انواع البشرة ومكوناتها كالتالي:

ثمرة خيار واحدة.

مقدار 6 ملاعق ماء ورد.

صابونة جلسرين.

ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون (لأصحاب البشرة الجافه فقط).

طريقة التحضير

سنتعرف فيما يلي في هذا المقال من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل صابون الخيار الطبيعي للترطيب وطريقة تحضيره كالتالي: