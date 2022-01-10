اصنعي بنفسك طريقة عمل بلح الشام في المنزل لأولادك أحلى من الجاهز

طريقة عمل بلح الشام نجد أن بلح الشام هو من الحلويات الشرقية المنتشرة والتي يقبل على تناولها الكثير من الأشخاص؛ حيث الطعم المميز والمذاق اللذيذ والكثير من الأمهات لا يعرفون طريقة عمله، لذا يبحثون عن طريق البحث في محركات البحث جوجل عن طريقة تحضيره بسهولة، لذلك قد أعددنا لكم أفضل طريقة لعمل الوصفة في المنزل في خطوات بسيطة وسهلة بمكونات متواجدة في كل منزل بخطوات سهلة وبسيطة.

طريقة عمل بلح الشام

من خلال هذا المقال سنقدم لكم هذه الوصفة وبخطوات قليلة ومقادير بسيطة وغير مكلفة ولا تستهلك الكثير من الوقت، ومكوناتها تتمثل في الآتي:

كوب من الدقيق الأبيض المنخول.

كوب كبير من الماء.

ملعقة صغيرة من مسحوق النشاء.

ثلاثة بيضات.

ربع كوب كبير من الزيت النباتي.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا البودرة.

نصف ملعقة صغيرة من الملح.

طريقة عمل بلح الشام

بإتباع الخطوات التالية والمكونات المضبوطة سوف نحصل على بلح الشام مثل التي يباع في المحلات، وتتمثل تلك الخطوات في كلا من:

يتم إحضار وعاء عميق من الماء ثم نضع به كوب من الماء وربع كوب زيت نباتي، ثم نتركهم على النار حتى يتم الغليان.

عندما يغلي الماء يتم إضافة كوب من الدقيق الأبيض والملح والفانيليا والنشا، ثم يتم التقليب جيدا حتى يصبح خليط متجانس.

عندما يتم التقليب ومزج المكونات يترك جانبا حتى يبرد تماما.

ثم بعد أن يجف الخليط نقوم بإضافة ثلاث بيضات تدريجيا؛ فعند إضافة بيضة يتم التقليب باليد ثم الثانية وتخلط باليد وكذلك الثالثة.

ثم من بعد ذلك يتم وضع العجينة في كيس الكريم شانتيه.

نضع مقلاة بها زيت غزير ونتركه حتى يسخن ثم يتم الضغط على كيس الكريم شانتيه ومنه إلي المقلاة بوضع بلح الشام داخل المقلاة حتى يصل لونه الى اللون الذهبي.

وبعد خروج بلح الشام من الزيت نضعها في الشربات ويقدم في طبق التقديم وبالف هنا.

مكونات عمل الشربات

كوب ونصف من السكر.

كوب من الماء.

عصير ليمونة واحدة.

كيس فانيليا.

طريقة التحضير

يتم عمل طريقة الشربات للحلويات وهو في خطوات قليلة، وهي كالآتي: