نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريق عمل الكريب بجميع أنواعه بالخطوات وسر عجينة الكريب الجميلة في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريق عمل الكريب بجميع أنواعه عمل عجينة الكريب في ثواني، حيث يعتبر الكريب من اهم التطورات الحديثة التي دخلت مطابخ دول حوض البحر المتوسط مع العلم بأن الكريب تم معرفته أول مرة بدولة فرنسا وكان يعرف بانه من أنواع الحلويات فقط، ثم بداء ينتشر في دول حوض البحر المتوسط والمصرين هم من قاموا بالتطوير والابتكار حتي جعله بطعم المذاق الحادق ، وأضافه الخضروات واللحوم ألية.

طريق عمل الكريب

الطريقة الأولي التي يمكنكم أن تقوموا بها للحصول على عجينة الكريب تحتاج منك أن توفر المقادير التالية:

عدد ٢ بيض.

معقلة سكر كبيرة.

ڤانيليا سائلة نصف معلقة.

كوب دقيق ابيض.

كوب حليب.

٣ معلقة زبدة سائحة.

طريقة تجهيز وعمل عجينة الكريب

يتم خلط البيض مع الحليب في الخلاط. أثناء عملية الخلط يتم أضافه الفانيليا مع السكر. بعد الانتهاء من الخلاط يتم وضع المعجون المخلوط في أناء عميق وإضافة الزبدة مع التقليب باستمرار ثم أضافه الدقيق علي مراحل مع التقليب حتي يتم تجانس الدقيق مع المعجون الخليط. يتم وضع العجينة بالأناء في الثلاجة لمدة نصف ساعة. دهان المقلية غير لاصقة بالزبدة. ثم يتم وضع جزء من العجينة بعد خروجها من الثلاجة في المقلية علي النار. انتظر حتي تتحول إلي اللون الأصفر الذهبي ثم قلبها علي الوجه الأخر. ويتم عمل باقي العجينة بهذه الطريقة حتي يتم أعداد عجينة الكريب.

طرق عمل الكريب

طريقة عمل الكريب الحلو نوتيلا



(المقادير)

قطع الموز.

تقطيع الفراولة لشرائح.

عجينة الكريب.

كوب نوتيلا.

طريقة التحضير

دهان العجينة بالنوتيلا وأضافه قطع الموز و الفراولة وطوى الكريب بالطريقة المفضلة لكل شخص، ويمكن تزين الكريب بالشكولات من الخارج.

طريقة عمل الكريب الحادق باللحمة المفرومة

(المقادير)

ملح وفلفل اسود.

كوب ماشروم.

كيلو لحمه مفرومة.

عجينة الكريب.

كسبره ناعمة مفرومة.

٤ قطع بصل مفروم.

٤ معالق كبيرة من الزيت.

طريقة العمل

تسخين البصل المفروم بوضعه في المقلية وأضافه الزيت ليصبح اللون اصفر. إضافة المشروم كلة مع التقليب، وأضافه اللحمة المفرومة حتي تطيب وتصبح جافة. يتم بعد ذلك أضافه اللحمة المفرومة مع الكسبرة والملح والفلفل الأسود، خلط المكونات مع بعضها ووضعها علي النار لمدة ثلاث دقائق ثم وضعها لكي تبرد، ويتم أحضار قطع الكريب وحشوة باللحمة المفرومة ولفه علي شكل أصابغ، ووضعه في صينية في الفرن حتي يتم تحميره وتقديمه ساخن وتزينه بصوص الطماطم في الحشو.

طريقة عمل الكريب بالدجاج

(المقادير)

بهارات الدجاج.

جبن موتزاريلا.

ملعقتان زيت طعام.

قطع صدور الدجاج.

زيتون مخلي اسود.

شرائح مشروم.

فلفل وملح.

قطع البصل المفروم.

طريقة اعداد كريب الدجاج

يتم تشويح البصل في الزيت، أضافه صدور الدجاج، بهارات الدجاج مع الفلفل ، الملح، شرائح المشروم والتقليب الجيد حتي النضج.

يتم أحضار الكريب وحشوة بالدجاج مع أضافه الجبن موتزاريلا، وطي الكريب علي شكل مثلث.

طريقة عمل الكريب المقرمش

(المقادير)

معلقة زيت كبيرة.

الفلفل، الملح.

كوب ماء.

كوب حليب.

بيضة واحدة.

معلقتين من النشا.

كوب دقيق منخول.

طريقة التحضير

خلط كل المقادير ويتم تركها لمدة نصف ساعة.

يتم تسخين المقلية ودهانها بالزيت.

أخذ معلقة ونصف وتوزيعها في المقلية وتترك علي النار حتي يتم انفصال الحواف.

ويتم حشو الكريب حسب الرغبة.

طريقة عمل الكريب بالبطاطس

(المقادير)

طماطم، كاتشب. مايونيز. خليط من الجبن المفضلة لكم. بطاطس لتحمير. فلفل ألوان. عجينة الكريب.

طريقة صنع للكريب بالبطاطس

يتم وضع البطاطس في المقلية للتحمير بالزيت، أضافه الملح.

وضع مقلية اخرى لتشويح الطماطم والفلفل الألوان.

يتم إحضار عجينة الكريب وحشوها بالطماطم والبطاطس والفلفل الالوان.

بعد ذلك تسخينها وأعدادها للطعام.

طريقة عمل الكريب السورى

(انواعه)

كريب الدجاج كرانشي.

كرانشي. كرانشي، كريب البطاطس.

طريقة عمل العيش السورى للكريب السورى

(المكونات)

٢ بيضة، ليمون.

كوب سائل.

كوب دقيق.

ربع معلقة ملح.

ربع معلقة سكر.

طريقة التحضير

يتم وضع كل المكونات وخلطها معا والعجن عجينة سائلة.

إحضار جردل النظيف المخصص للكريب ووضع كمية من العجينة السائلة.

يتم وضع كمية من العجينة التي بالجردل في مقلية بالزيت علي النار وتقليبها من وجة الي اخر حتي التسوية.

طريقة عمل الكريب الكرانشي الدجاجي السورى

(المكونات)

جبنة موزاريلا.

بهارات الدجاج.

الكاتشب.

العيش السوري.

شرائح المشروم.

قطع الدجاج.

الملح.

طريقة التحضير

وضع مكعبات الدجاج للتحمير في المقلية بالزيت.

إضافة القليل من الملح.

حشو عجينة الكريب بالدجاج ووضع بهارات الدجاج، الكاتشب، شرائح المشروم.

ووضع بهارات الدجاج، الكاتشب، شرائح المشروم. يتم تسخينها وتقديمها.

طريقة الشيف فاطمة ابوحاتي لعمل الكريب الحادق والحلو

(مكونات الكريب الحادق)

رشه فلفل وملح.

بيضة.

كوب لبن.

معلقة خل كبيرة.

كوب دقيق.

معلقة نشا كبيرة.

معلقة زيت كبيرة.

حشوات الكريب الحادق

لحمة مفرومة.

جبن.

فلفل ألوان شرائح.

زيتون.

جبن.

فراخ استريبس شرائح.

زيتون.

فلفل ألوان شرائح.

مكونات الكريب الحلو

رشه ملح.

كوب لبن كوب دقيق.

معلقة نشا كبيرة.

معلقة خل كبيرة.

بيضة.

معلقة فانيليا.

معلقة زيت.

حشو الكريب الحلو

فراولة.

موز.

مربي.

كيوى.

كيوى.

تفاح.

صوص كراميل.

شوكولاتة قابلة للدهن.

كريز احمر.

طريقة عمل الكريب الحادق

وضع الدقيق والملح والفلفل والنشا وتقليب المكونات كلها مع أضافه الزيت والخل والبيضة وخلطهم جيدا ، القيام بوضع اللبن وخلطهم حتي الحصول علي خليط ناعم جدا ويتم تركة مغطا 5دقائق.

يتم بعد ذلك دهان المقلية ساخنة جدا علي نار متوسطة دهانها بالزيت البسيط والقيام بوضع بعض من الخليط قومي بتدوير المقلية لإعطاء شكل ناعم متساوي، ونقوم بتركة حتي ينفصل العجين عن المقلية ويختفي لون العجين يتم التقليب اقل من دقيقة والقيام برفع الطبق وإكمال باقي الكمية بنفس الطريقة.

القيام بتغطية طبقات الكريب بنايلون ويتم اخذ واحدة بوحدة بوضعها في المقلية ساخنة ع نار متوسطة والقيام بطي العجينة جزء بسيط قومي بإضافة الحشو في المنتصف وطية علي شكل مثلث وإعطاءه لون من الجهتين وتقديمه.

طريقة عمل الكريب الحلو

القيام بوضع الدقيق والنشا وتقليب المكونات كلها ويتم أضافه الزيت والخل والبيضة والفانيليا وخلطهم جيدا والقيام بوضع اللبن وخلطهم حتي نحصل علي خليط ناعم جدا نتركه مغطا ٥ دقائق.

يتم بعدها دهان المقلية ساخنة جدا علي نار متوسطة بالزيت ونقوم بوضع بعض من الخليط بالمقلية للإعطاء شكل ناعم متساوي دائري وتركة حتي ينفصل العجين عن المقلية ويختفي لون العجين والقيام بالتقليب اقل من دقيقة وقومي برفع علي طبق وإكمال باقي الكمية بنفس الطريقة للتمكن من تنفيذ طريق عمل الكريب.

القيام بتغطية طبقات الكريب بنايلون واخذ واحدة بواحدة ووضعها في المقلية ساخنة ع نار متوسطة والقيام بطي العجينة جزء بسيط والقيام بإضافة الحشو في المنتصف وطية علي شكل مثلث أو مربع، حتي يتم تغير العجينة وتسويتها القيام بتزيينها بالشوكولاتة أو الكر اميل ع حسب الحشو. ونذكركم قبل الختام ب طريقة عمل البيتزا.

وصلنا لختام شرح طريق عمل الكريب بجميع أنواعه عمل عجينة الكريب في ثواني.