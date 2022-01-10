أصابع الشوفان من ألذ الوصفات التي تقدم كسناكس بين الوجبات فهي تعطي شعور بالشبع لفترة طويلة وتقلل الإحساس بالجوع، وتتميز بقيمتها الغذائية العالية لاحتوائها على الشوفان، التمر، عسل النحل، المكسرات والفواكه المجففة، وكلها مواد غذائية غنية بالفيتامينات والمعادن المهمة لصحة الجسم، ويمكننا تحضير أصابع الشوفان في المنزل بمكونات بسيطة وغير مكلفة، بدلاً من شرائها جاهزة بأسعار عالية، فهي من الوصفات السهلة والسريعة في التحضير، ومن خلال موقع ثقفني، سوف نتعرف على أسهل طريقة لعمل أصابع الشوفان بطعم ألذ من الجاهز.

مكونات أصابع الشوفان

يمكننا تحضير أصابع الشوفان بالمكونات البسيطة التالية:-

كوب ونصف من الشوفان.

ربع كوب من عسل النحل.

نصف كوب من العجوة أو التمر المهروس.

ربع كوب من جوز الهند.

ربع كوب من الفواكه المجففة.

نصف كوب من اللوز.

طريقة التحضير

طريقة تحضير أصابع الشوفان سهلة وسريعة وتتم بالخطوات التالية:-

نضع كوب ونصف من الشوفان ونصف كوب من اللوز في صينية غير مدهونة وندخله فرن ساخن علي درجة حرارة 180 مئوية لمدة 7 دقائق حتى يأخذ لون ذهبي. نضع الشوفان واللوز في إناء عميق، ثم نضيف عليه ربع كوب من جوز الهند، ربع كوب من الفواكه المجففة، نصف كوب من التمر وربع كوب من عسل النحل مع التقليب حتى تمتزج المكونات جيداً. ثم نفرد الخليط في صينية مستطيلة الشكل مبطنة بورق الزبدة، ثم توضع في الفريزر لمدة نصف ساعة حتى يسهل تقطيعها. ثم تقطع لأصابع متساوية الحجم وتقدم بألف صحة وعافية.

فوائد الشوفان الصحية

يتميز الشوفان بالعديد من الفوائد لصحة الجسم، من أهمها ما يلي:-