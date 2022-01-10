نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون مقوار.. فكرة جديدة لتقوير الكوسة والباذنجان بسرعة الصاروخ أكثر من 5 كيلو في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقوير الكوسة والباذنجان، من أفضل نوعيات أصناف الأطعمة والوجبات التي يفضل تناولها الكبار والصغار وسهلة الإعداد في البيت إذا ما اعتمدت ربة المنزل على أن تقوم بالتقوير السريع للخضار بوقت قصير وباستعمال أدوات بسيطة ومن خلال ما يأتي نوضح أفضل طرق من الممكن أن نعتمد عليها لإنجاز عمل خضار محشي بالخلطة بعد تقويره بطريقة سريعة للحصول على الوجبة بوقت قياسي وتكون جاهزة للتقديم والتناول، والطرق متعددة وعلى ربة المنزل أن تختار الطريقة الأسرع والأسهل لها من بين الطرق الآتية حيث تعتبر وصفة المحشي من الخضار من الوصفات المطلوبة والشهية والتي من اليسير تحضيرها في البيت.

تقوير الكوسة والباذنجان

تقوير الخضار بسهولة في البيت يكون بالاعتماد على طرق كلها سهلة وسريعة ومن السهل الاعتماد عليها كبديل ممتاز عن طريقة المقوار والتي تعمل على إزالة ما يتواجد بداخل الثمار من لب بسرعة ودون وقت وفيما يأتي أسهل طرق التقوير للخضار.

طريقة السكين لتقوير الكوسة والباذنجان

أفضل الطرق التي من السهل الاعتماد الفوري عليها للتخلص تماما من لب الخضار من الكوسة والباذنجان وبدء الحشو لهم بعد الاستعمال للسكين في تقويرهم حيث أن النصل الحاد للسكين الخاص بالمائدة وهو رفيع وقصير ومن الممكن أن يخترق الخضار وبكل سهولة وهذا للحصول السريع على أفضل النوعيات من المحاشي السهلة الإعداد بعد أن يتم تجهيز الخضار المشكل.

طريقة الشوكة لتقوير الكوسة

أفضل الطرق التي من خلالها يسهل التقوير السريع للخضار ومن الممكن أن نقوم بخطوة التقوير من خلال إدخال طرف الشوكة بسهولة ومن ثم إخراج اللب وسهولة الحشو بمختلف الخلطات التي تتوفر لدى ربة المنزل لعمل أشهى الوصفات لمحشي الخضار المشكل.

طريقة تقوير الكوسة والباذنجان بقطاعة التفاح

الطريقة الخاصة باستعمال قطاعة التفاح تعتبر طريقة استعمالها سريعة جدا وميسرة لعمل محاشي الخضار المشكلة وتسرع من الخطوة الخاصة بتقوير الخضار وبأقل وقت تستطيع ربة البيت أن تقوم بالإنجاز للقدر الأكبر من نوعيات الخضار الصالح للحشو وهذا يكون للحصول على خضار الكوسة والباذنجان وفراغ من الداخل يكفي للحشو بالأرز أو بخلطة اللحم المعصج