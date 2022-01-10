نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعلمي سر كنافة زمان الأصلية واللون الذهبي والقوام المتماسك والمذاق الرائع بأسهل طريقة في المقال التالي
تعلمي سر كنافة زمان الأصلية مثل الجاهزة بالضبط من أسرار الحلويات التي لها عشق كبير من معظم الناس، وتعد الكنافة من الحلويات الشرقية الأصيلة سهلة لا تحتاج مجهود وبمكونات بسيطة للغاية من الوصفات الاقتصادية غير مكلفة مادياً مفيدة خاصة في الشتاء تعطي طاقة للجسم ولكن يفضل الحذر للأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن في كافة المأكولات التي بها سعرات مرتفعة، أما بخلاف ذلك فهي الأفضل بالنسبة للكثيرين منهم أنا من عشاق الكنافة بالقشطة، نقدم لكم طريقة عمل الكنافة وسر تماسكها مثل محلات الحلواني بطريقة آية حبيب بسهولة جداً.
مقادير كنافة زمان
نصف كيلو كنافة.
كوب إلا ربع سكر بودرة.
كوب سمنة مذابة.
مقادير الشربات
3 كوب سكر + كوب ونصف ماء + عصير ليمونة + رشة فانيلا.
حشو الكنافة بالكريمة
على نار هادئة يوضع في وعاء 2 كوب حليب مع ملعقة كبيرة ممسوحة نشا ونصف كوب قشدة ورشة فانيلا مع التقليب حتى يتجانس.
سر الكنافة المتماسكة سادة وبالقشطة
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- أولاً يجهز الشربات بوضعه على النار هادئة ويقلب حتى يغلي ويصير ثقيل.
- ضعي الكنافة في وعاء وتقطع بالمقص صغيرة الحجم، ثم يضاف السكر البودرة و السمنة المذابة.
- قومي بخلط الكنافة جيداً مع المكونات حتى تتشرب تماماً.
- شيء مهم وهو دهن الصينية المستخدمة بالسمنة نفس النوع المستعمل في الوصفة.
- هذه الكمية تكفي لعمل صينية حلويات كبيرة أو يمكن 2 صينية مقاس 20 سم اختاري ما يناسبك.
- ضعي كمية من الكنافة في قاع الصينية ثم توزع جيداً مع الضغط عليها بكوب حتى تتساوى كلها.
- ثم اعملي حواف داخلية من الكنافة لكي لا تخرج الحشوة عند التسوية.
- ضعي القشطة أو الكريمة المحضرة في الوسط ثم ضعي كمية الكنافة الأخرى على الوجه متساوى برفق ولا تضغطي كثيراً حفاظاً على القشطة.
- تخبز الكنافة في فرن مسخن مسبقاً على درجة حرارة 200 مئوية على رف أقرب من القاع حتى يحمر الأطراف وعندها ترفع الصينية على الرف العلوي حتى تحمر من الوجه.
- بعد ذلك تخرج وتسقى بالشربات وهي ساخنة وكما ذكرنا القطر يكون ثقيل..وتقدم بالهنا على قلوبكم.
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