تعلمي سر كنافة زمان الأصلية واللون الذهبي والقوام المتماسك والمذاق الرائع بأسهل طريقة

تعلمي سر كنافة زمان الأصلية مثل الجاهزة بالضبط من أسرار الحلويات التي لها عشق كبير من معظم الناس، وتعد الكنافة من الحلويات الشرقية الأصيلة سهلة لا تحتاج مجهود وبمكونات بسيطة للغاية من الوصفات الاقتصادية غير مكلفة مادياً مفيدة خاصة في الشتاء تعطي طاقة للجسم ولكن يفضل الحذر للأشخاص الذين يعانون من السمنة وزيادة الوزن في كافة المأكولات التي بها سعرات مرتفعة، أما بخلاف ذلك فهي الأفضل بالنسبة للكثيرين منهم أنا من عشاق الكنافة بالقشطة، نقدم لكم طريقة عمل الكنافة وسر تماسكها مثل محلات الحلواني بطريقة آية حبيب بسهولة جداً.

مقادير كنافة زمان

نصف كيلو كنافة.

كوب إلا ربع سكر بودرة.

كوب سمنة مذابة.

مقادير الشربات

3 كوب سكر + كوب ونصف ماء + عصير ليمونة + رشة فانيلا.

حشو الكنافة بالكريمة

على نار هادئة يوضع في وعاء 2 كوب حليب مع ملعقة كبيرة ممسوحة نشا ونصف كوب قشدة ورشة فانيلا مع التقليب حتى يتجانس.

سر الكنافة المتماسكة سادة وبالقشطة

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