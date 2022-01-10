اصنعي بنفسك الجبنة الموتزاريلا المطاطية بثلاث مكونات وداعا لشراء الجاهزة بأقل تكلفة هتعملي اكبر كمية

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اصنعي بنفسك الجبنة الموتزاريلا المطاطية بثلاث مكونات وداعا لشراء الجاهزة يمكنك الآن الاستغناء عن شراء الموتزريلا من المحلات من خلال العمل على تحضيرها في المنزل، وهذا من خلال مجموعة من المكونات الأساسية التي تساعد في تحضيرها بسهولة وفقا لمجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي تساعد في تحضير أشهى الأكلات والوجبات الأساسية منها المكرونة والبيتزا وغيرها من الوجبات التي يتم تحضيرها بنفسك في المنزل بدون أي تكاليف زائدة عن الميزانية الخاصة بمنزلك، وهذا نتعرف على مجموعة من الطرق الفعالة في تحضير هذه الجبنة في المنزل بأقل الخطوات أقل التكلفة الممكنة.
اصنعي بنفسك الجبنة الموتزاريلا المطاطية بثلاث مكونات
من الممكن تحضير لجين الموتزاريلا للحصول على مذاق مطاطي أثناء تحضير الاكولات المختلفة، وهذا من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والبسيطة التي تساعد في إتمام تحضيرها على مستوى عالي من الكفاءة مثل التي يتم شرائها من الخارج، وهذا من خلال المكونات التالية:
- أولا يتم تحضير اثنين كيلو لبن
- نصف كوب خل
- ربع كوب من عصير الليمون خالي من لبذور
طريقة تحضير هذه الوصفة
يتم تحضير وصفة الجبن الموتزاريلا من خلال مجموعة من الخطوات السهلة والتي تساعد في الحصو على جبن شهي محضر بمذاق جيد يعطي الأكلات طعم فريد ومثالي من خلال المكونات التالية:
- أولا يتم اشعال فرن البوجاز على درجة حرارة 350 درجة.
- العمل على وضع اللبن على البوتجاز ومن ثم وضعه في الفرن
- ومن ثم يتم ترك البن في الفرن يوم كامل ومن ثم يتم إضافة الخل واضافة عصري الليمون.
- والتقليب جيدا ومن ث يترك حتى يتخثر على نار هادئة تماما.
- الاستمرار في التقليب وتركه على النار لمدة نصف ساعة على الأقل .
- يتم وضع كمية من ماء الثلج على هذه الكرة والتقليب جيدا باليد حتى تصبح متماسكه
- ومن ثم يتم وضعها مرة أخرى في المياه الأساسية لمدة خمس دقائق وتركها بها.
- ويتم اخراج هذه الكرة ومن ثم يتم وضعه مرة أخرى في كمية من الماء المثلج
- يتم وضعها في الفريزر مقطعة إلى قطع مربعة حتى يسهل استخدامها بعد ذلك من قبل المرأة أثناء الرغبة في تحضير وصفة تحتاج للموتزاريلا
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