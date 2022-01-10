مشروب سحري لتخسيس الوزن في 3 أيام وإزابة دهون الكرش خسست 18 كيلو من وزنها

تخسيس البطن وازالة الكرش في 3 أيام عن طريق استخدام مشروب سحري يساعد في حرق الدهون بشكل فعال، حيث تعمل على زيادة معدل الحرق في الجسم مما يؤدي لحرق الدهون المتراكمة في منطقة البطن والأرداف، مما يعطي نتائج فعالة في التخلص من الوزن الزائد، حيث يمكن أن تصل إلى 5 كيلو جرام في اسبوع واحد، وهذا ما يجعله فعال مع الأشخاص التي ترغب في خسارة الوزن بطريقة سريعة.

كوب سحري لخسارة الوزن

كوب سحري واحد يساعد على خسارة الوزن عند تناوله بشكل يومي، لأنه يحفز الجسم على حرق المزيد من الدهون وهذه هي طريقة تحضير المشروب السحري:

مكونات مشروب خسارة الوزن

نصف لتر من الماء.

باذنجانة واحدة متوسطة الحجم.

معلقة من الزنجبيل المطحون، أو ملعقة كبيرة من مبشور الزنجبيل الطازج.

ملعقة واحدة كبيرة من الكمون الغير مطحون.

طريقة تحضير مشروب خسارة الوزن

يتم غسل الباذنجان جيداً بالماء وبعدها يتم تقشيره،. لمن بفضل عدم تقشيرها بشكلاً كامل حيث يترك جزء من القشرة بسبب فوائده.

وبعد ذلك بقطع إلى مكعبات ليست صغيرة ولكن بحجم متوسط.

يوضع الباذنجان في برطمان من الزجاج، ويوضع على الباذنجان الكمون والجنزبيل.

غلي نصف لتر الماء ويوضع على المكونات السابقة، وبعد ذلك يغلق البرطمان ويترك حتى يبرد ثم يوضع في الثلاجة وهو يكفي لمدة 3 أيام.

فوائد المشروب السحري لخسارة الوزن

للمشروب السحري العديد من الفوائد ومن أهمها أنه مع فقدان الجسم يحافظ على العناصر الغذائية الهامة التي يحتاجها الجسم، حيث يمد الباذنجان الجسم بعنصر الحديد الذي يقي الإصابة بفقر الدم.

وكذلك الزنجبيل له فوائد في حرق الدهون وكذلك هو مضاد للالتهاب، مما يحافظ على صحة الجسم، والكمون غني بعنصر الكالسيوم، مما يجعله مشروب صحي لخسارة الوزن.