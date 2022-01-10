نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكيلو قشطة اعملي 2 كيلو سمن بلدي في الخلاط بطعم وقوام احسن من الحاهز في المقال التالي
السمن البلدي من الممكن أن نقوم بالتحضير له من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة لذا فليس من الصعب عمل السمن البلدي في البيت فكل ربة منزل تفضل استعمالها فهي أفضل كثيرا من المكونات الدهنية النباتية التي تضر بالصحة لكونها محتوية على الزيوت النباتية عالية الهدرجة ولكن السمنة البلدي تعد من أهم المكونات والمقادير الطبيعية والتي لها دورها في إمداد الجسم بالكثير من المواد الغذائية المفيدة، ومن خلال الاستعمال المستمر لكميات قليلة من السمن البلدي فهذا يقي من خطر التناول لأنواع السمن النباتي التي لها أثر سلبي على صحة الجسم وإليكم من خلال ما يلي من الفقرات القادمة أهم المعلومات عن مكونات السمن البلدي وكيفية تحضيرها بكل سهولة وبخطوات بسيطة.
طريقة إعداد السمنة البلدي في البيت
السمنة البلدي من أهم ما يجب أن يتوفر في منازلنا حيث أنها تعتبر من أفضل وأهم البدائل الطبيعية والتي من الممكن أظن نستغني من خلالها عن استعمال الزبد والسمن الصناعي حيث تعتبر تلك المكونات الدهنية الصناعية من أكثر المكونات الغير صحية والتي يتسبب تناولها ووضعها بشكل يومي في الوصفات وتحضير المأكولات والأطعمة يعمل على الإضرار بصحة الجسم وأمان بالنسبة للسمن البلدي فمن الممكن تحضيره بواسطة مكونات بسيطة جدا ومن الممكن أن يتم عملها في المنزل والمكونات نتابعها عبر الآتي:
مكونات إعداد السمنة البلدي
السمن البلدي يسهل التحضير له في البيت من خلال الاستعانة بالمكونات التالية:
كيلو من مكون القشطة الطبيعية.
وعاء مناسب.
ماء مزود بقطع الثلج.
خطوات عمل السمن البلدي في البيت
- من الممكن أن نقوم بالتحضير لهذا المكون الدهني المفيد من خلال استعمال القشطة البلدي ووضعها بالوعاء المتسع المناسب ومن ثم نبدأ في التقليب الجيد للقشطة.
- ومع استمرار تلك الخطوة نجد أن بروتينات الحليب والدهون قد ترسبت وانفصلت عن حجم السائل المتواجد في القشطة وهي بذلك تكون قد تحولت لزبد وهذا الزبد.
- من اليسير تحويله لسمن بلدي على النار بوضعها في وعاء ملائم ونضعها على النار حتى تذوب تماما وتفقد نسبة الماء التي تحتوي عليها وتتحول للسمن البلدي.
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