نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدون حلة ضغط… طريقة عبقرية لتسوية اللحوم والكوارع في ربع ساعة مهما كانت كبيرة هتبقي زبدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة اللحوم وكذلك الكوارع أكثر وصفات الطعام التي تستوجب الغليان المستمر على النار لفترة طويلة وهذا للحصول عليها ناضجة تماما وخالية من أي تواجد لمناطق بشريحة اللحم تكون غير مطهية بشكل جيد وهذا ما قد يؤثر على الطعم النهائي للوصفة ومن خلال الآتي من الفقرات القادمة نتعرف بالتفصيل على أهم المعلومات عن الطريقة التي من خلالها من الممكن أن نسوي اللحم بشكل أفضل في المنزل، وبوصفة منزلية ممتازة نحصل على نتيجة اللحم الناضج سريعا في أقل وقت ممكن، ومن خلال الآتي توضيح لأفضل وصفات الطهي للحم.

تسوية اللحوم والكوارع

الكثير من ربات البيوت تتساءلن عن سبب أن اللحوم من مختلف الأنواع وكذلك الكوارع تتخذ الوقت الطويل على النار وهذا ما يرجع سببه لأكثر من عامل والسبب الأول أن الحيوان أو نوع الطيور المنتج منها اللحم تكون كبيرة بالعمر وهذا ما يجعل قدرة النار على تسوية اللحم تتطلب أن تكون هناك مدة أطول لبقاء اللحم للنضج بشكل أكبر على النار، وبالنسبة أيضا للنوعية الخاص باللحم فمدة التسوية تكون من نوع لآخر مختلفة، كما أن البروتين يحتوي على سلاسل قوية تتطلب نار عالية ولفترة طويلة للتسوية والتفتيت والإضعاف لنسيج اللحم بشكل أسرع، كما أن قوة النسيج للحوم تتطلب مكونات تيسر من الطهي وهو مكون السكر حيث يدخل الأنسجة ويعمل على إضعافها وهذا ما ييسر من سرعة استجابتها للنار والطهي سريعا.

خطوات تسوية اللحوم والكوارع

من الممكن أن نقوم بالتسوية للحم من خلال الاستعانة بمكونات بسيطة وتلك المكونات تعمل على تسوية أفضل ومذاق أفضل للحم من أي نوع.

اللحم أو الكوارع المراد طهيها.

ماء مغلي.

ملعقة من السكر.

القليل من الزيت.

حبهان وورق لورا ومستكة.

ملعقة من بهارات اللحم.

طريقة تحضير للحوم والكوارع بسرعة

اللحم من السهل تحضيره وتشويحه مع الزيت والبهارات، مع الماء المغلي واستمرار غليان اللحم مع الإضافة لمكون السكر وهذا ما يساعد بسرعة في التسوية السريعة لأنواع اللحم في أقصر وقت مع إعطائها طعما مميزا، وتلك أفضل وأسرع طرق الطهي للحوم.